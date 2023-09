Nikola Grbić lepszy od rodaków? Polska gra o awans do strefy medalowej!

Kursy TOTALbet: Polska - Serbia

Śmiało można napisać, że dla reprezentacji Polski dopiero teraz rozpocznie się prawdziwe granie. Do tej pory biało-czerwoni nie spotkali na swojej drodze rywala na podobnym poziomie, choć po prawdzie – trudno się temu dziwić. Nowy format mistrzostw Europy, zakładający zwiększenie liczby drużyn występujących do 24 sprawił, że w fazie grupowej podopieczni Nikoli Grbicia nie napotkali niemal żadnego oporu. Nieco więcej wysiłku musieli włożyć w starcie z Holandią, która finalnie była jednak w stanie „wyszarpać” zaledwie jednego seta. Przez spotkania przeciwko Czechom, Macedonii Północnej, Danii oraz Czarnogórze brązowi medaliści poprzednich ME przebrnęli bez straty seta, nierzadko gromiąc wręcz rywali w poszczególnych partiach. Polacy naturalnie wyszli z grupy z pierwszego miejsca, a w 1/8 finału los skojarzył ich z Belgami. Pierwsze dwa sety przebiegały po myśli faworyta, który zwyciężał odpowiednio do 16 oraz 17. Wówczas w biało-czerwone szeregi wdarło się najwyraźniej zbyt duże rozluźnienie, co spowodowało porażkę w trzeciej (23:25) oraz bardzo zaciętą rywalizację w czwartej partii. Finalnie Polacy wzięli się na szczęście w garść i to oni mogli cieszyć się z wygranej 3:1 i awansu do najlepszej ósemki turnieju. Tam ich rywalem będzie reprezentacja Serbii, a eksperci z TOTALbet nie mają wątpliwości, że to Bartosz Kurek i spółka powinni wyjść z tego pojedynku zwycięsko. Kurs na triumf naszych siatkarzy bukmacher ustalił bowiem na poziomie 1.11, w przypadku rodaków Nikoli Grbicia jest to natomiast aż 5.90.

i Autor: TOTALbet

Serbowie nie są już co prawda światową potęgą – jak to miało miejsce jeszcze kilkanaście lat temu – ale z pewnością jest to zespół, z którym w dalszym ciągu trzeba bardzo mocno się liczyć. Świadczą o tym choćby wyniki osiągane przez drużynę z Bałkanów w trakcie trwających mistrzostw Europy, gdzie jedynie Włochom udało im się pokonać. Oprócz tego podopieczni Igora Kolakovicia byli jednak bezbłędni, pokonując kolejno Szwajacarów (3:0), Belgów (3:1), Estończyków (3:0) oraz Niemców (3:1). Takie rezultaty sprawiły, że udało im się zająć w grupie drugie miejsce – za plecami wspomnianych Włochów, a w walce o ćwierćfinał los skojarzył ich z reprezentacją Czech. Także i w tym przypadku Serbowie stanęli na wysokości zadania wygrywając 3:0, choć trzeba przyznać,że przebieg meczu nie był tak jednostronny jak wskazywałby na to rezultat końcowy. W każdej z trzech partii ekipa z Bałkanów była natomiast zdecydowanie konkretniejsza, dzięki czemu wygrywała odpowiednio do 21, 24 oraz 21. Teraz reprezentację tę czeka jednak dużo, dużo trudniejsze starcie. Trudno bowiem zaprzeczyć, że podczas wtorkowego ćwierćfinału to Polacy będą zdecydowanym faworytem. Co ciekawe, do ostatniego pojedynku pomiędzy tymi drużynami doszło w czerwcu, podczas fazy zasadniczej Ligi Narodów. Wówczas zdecydowanie lepsi byli nasi rywale, którzy pewnie i zasłużenie zwyciężyli 3:0. W opinii TOTALbet „powtórka z rozrywki” nie wchodzi natomiast w grę. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf Serbów płaci 5.90, w przypadku biało-czerwonych jest to z kolei 1.11.

Wybrane kursy TOTALbet

Zwycięzca:

Polska – 1.11 Serbia – 5.90

Polska wygra seta:

tak – 1.01 nie – 9.75

Serbia wygra seta:

tak – 1.60 nie – 2.16

Total – suma setów:

poniżej 3.5 – 2.01 powyżej 3.5 – 1.69

poniżej 4.5 – 1.21 powyżej 4.5 – 3.85

Liczba setów w meczu:

3 – 2.01

4 – 2.65

5 – 4.10

Podane kursy mogą ulec zmianie.

