Nikola Grbić nie powstrzymywał się, mówiąc o Bartoszu Kurku. Powiedział to wprost, nie miał oporów

Polscy siatkarze w wielkim stylu wygrali tegoroczną Ligę Narodów przed własną publicznością, ale to zaledwie jeden z trzech celów na ten sezon. Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa Europy, na których skupia się teraz uwaga Nikoli Grbicia i całego sztabu szkoleniowego. Kibice w Polsce przyzwyczaili się już do sukcesów siatkarzy i liczą na ich kolejny dobry występ, nawet jeśli później Biało-Czerwonych czekają równie ważne kwalifikacje olimpijskie. W ostatnich latach prawdziwym liderem kadry był Bartosz Kurek, ale ostatnia LN pokazała, że nawet bez niego Polacy mogą walczyć o najwyższe cele. Miejsce kontuzjowanego kapitana znakomicie zapełnił Łukasz Kaczmarek, co nie zmienia faktu, że na ME kibice liczą na zdrowego Kurka. Wierzy w to również Grbić, o czym powiedział wprost w rozmowie z Sarą Kalisz z TVP Sport.

Grbić nie miał oporów, mówiąc o Kurku

Polscy siatkarze są obecnie na obozie w Zakopanem, gdzie wrócili do treningów po krótkiej przerwie. Łącznie zgromadziło się tam 17 siatkarzy, w tym zmagający się z problemami Kurek. 34-latek nie może jednak trenować na pełnych obrotach, co Grbić zdradził bez żadnych oporów. - W tym momencie Bartosz Kurek nie może skakać. Wykonuje więc pierwszą część treningu – ćwiczy elementy obronne i tym podobne. Wykonuje jedynie kontrolowane zadania przy ćwiczeniach bloku. Kiedy gramy sześć na sześć, nie uczestniczy w treningu - powiedział Serb w rozmowie z dziennikarką TVP Sport.

- Wszystko idzie zgodnie z planem, który zakłada, że jeszcze nie będzie skakał. Chcemy go najpierw wzmocnić, a to jest pewien proces. Musi na to pracować każdego dnia, co też robi. Potrzebuje czasu, by zacząć uczestniczyć w normalnym treningu siatkarskim. Dlatego właśnie Bartłomiej Bołądź jest z nami i będzie nas wspierał do momentu, w którym Bartek Kurek wróci do pełni dyspozycji zdrowotnej - dodał po chwili selekcjoner Biało-Czerwonych. W jeszcze gorszej sytuacji zdrowotnej jest Mateusz Bieniek, który w ogóle nie może trenować. Dlatego do grupy dołączył Mateusz Poręba.