Nikola Grbić podjął decyzję w sprawie reprezentacji Polski. Tą grupę zabiera do Słowenii, wielkie powroty!

Przyjmujący Wilfredo Leon oraz środkowy Mateusz Bieniek znaleźli się w składzie reprezentacji siatkarzy na trzeci turniej Ligi Narodów, który rozegrany zostanie w Lublanie w dniach 18-23 czerwca. Do Słowenii selekcjoner Nikola Grbic zabierze 17 zawodników.

Do reprezentacji wracają Leon i Bieniek, którzy nie mieli jeszcze okazji wystąpić w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Grbic do Lublany zabierze nie czternastkę, ale 17 reprezentantów i z tej grupy będzie wybierał już wąską kadrę na igrzyska olimpijskie. W Paryżu składy reprezentacji będą ograniczone do 12 zawodników.

Biało-czerwoni, którzy obecnie trenują w Spale, po dwóch turniejach zajmują trzecie miejsce z bilansem sześciu zwycięstw i dwóch porażek. W Lublanie ubiegłoroczni zwycięzcy Ligi Narodów zmierzą się z Włochami (19 czerwca), Argentyną (21 czerwca), Serbią (22 czerwca) i Kubą (23 czerwca).

Polacy jako gospodarz turnieju finałowego ma zapewniony w nim udział, stawkę uzupełni siedem najlepszych zespołów po rundzie zasadniczej (po trzech turniejach).

Skład reprezentacji Polski na turniej LN w Lublanie:

rozgrywający: Grzegorz Łomacz, Marcin Janusz, Marcin Komenda;

przyjmujący: Wilfredo Leon, Bartosz Bednorz, Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal;

środkowi: Jakub Kochanowski, Karol Kłos, Mateusz Bieniek, Norbert Huber;

atakujący: Bartosz Kurek, Łukasz Kaczmarek, Bartłomiej Bołądź;

libero: Paweł Zatorski, Jakub Popiwczak