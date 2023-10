Nikola Grbić w końcu zdecydował się to wyjawić. Prawda o polskich siatkarzach ujrzała światło dzienne, potężne trudy

Musieliśmy przecierać oczy po tym, co pokazała najpiękniejsza polska siatkarka. Martyna Grajber już tak nie wygląda. Nie zgadniecie, co zrobiła

Coraz częściej można usłyszeć głosy, że siatkarski kalendarz jest przepełniony wszelkimi wydarzeniami. Widać to było m.in. w tym roku, kiedy to zaplanowano trzy duże turnieje w bardzo krótkich odstępach czasu. Liga Narodów, mistrzostwa Europy i turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Paryżu były prawdziwym sprawdzianem i umiejętności i wytrwałości dla siatkarzy reprezentujących najmocniejsze drużyny w tym dla biało-czerwonych.

Grbić wprost o siatkarzach. Nie ukrywał trudów sezonu

Nasi reprezentanci spisali się na medal i to dosłownie. Zarówno w Lidze Narodów jak i na mistrzostwach Europy zgarnęli złote krążki i byli w wyśmienitej formie. Natomiast podczas turnieju w Chinach widać było, że utrzymanie wysokiej dyspozycji przez kilka miesięcy to nawet dla takich mistrzów jak polscy siatkarze jest prawdziwym wyzwaniem. Nikola Grbić w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" nie ukrywał, że jego zespół nie był w szczycie formy.

Aleksander Śliwka podsumowany przez legendę. Zdecydowane słowa o siatkarzu, doszło do sporej przemiany

- My ani fizycznie, ani mentalnie nie byliśmy w najlepszej formie, lecz mimo to odnosiliśmy kolejne zwycięstwa. Jestem pod wrażeniem siły psychicznej moich zawodników, bo to pokazali w tych kwalifikacjach. To stanowi świetny punkt wyjścia przed kolejnym sezonem - wyjawił selekcjoner Polaków. Grbić zauważył, że biało-czerwoni nie byli odosobnionym przypadkiem, bo inne mocne zespoły podczas walki o igrzyska również miały spore problemy.