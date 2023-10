Aleksander Śliwka podsumowany przez legendę. Zdecydowane słowa o siatkarzu, doszło do sporej przemiany

To był bardzo długi i wyczerpujący sezon reprezentacyjny w siatkówce. Rozpoczął się Ligą Narodów, we wrześniu zakończyły się mistrzostwa Europy, a chwilę później rozpoczęły się kwalifikacje do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Siatkarze mieli prawo czuć się zmęczeni i w niektórych meczach Polaków widać było, że szczyt formy przygotowali na mistrzostwa Europy. Mimo wszystko turniej w Chinach zakończyli z kompletem zwycięstw.

Śliwka chwalony przez legendę. Mowa o dojrzałości

Biało-czerwoni musieli radzić sobie bez lidera. Bartosz Kurek został wyeliminowany przez kontuzję, a rolę kapitana przejął Aleksander Śliwka. Przyjmujący znów był jednym z najlepszych siatkarzy na parkiecie i udowodnił, że taka rola przekazana została mu nie przez przypadek. Śliwkę chwali również legendarny polski siatkarz, Ryszard Bosek. Zauważył jego mentalną przemianę.

Tę wiadomość Bartosz Kurek otrzymał od Aleksandra Śliwki. Wymowne słowa wyciekły do internetu

- On ogarnia mentalnie tych zawodników, nie potrzebuje do tego krzyczeć. Zrobił się bardzo dojrzały. Nawet jeżeli drużyna gorzej gra, to trzyma zespół - powiedział Bosek w rozmowie z "Faktem". 73-letnia legenda ma nadzieję, na przełamanie klątwy w Paryżu. - Mam nadzieję, że oni są tak mocnym zespołem, że ktokolwiek pojedzie na igrzyska, to mamy szanse na złoty medal - podsumował.