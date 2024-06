Oczy zachodzą łzami po słowach Grbicia o Bartoszu Kurku. Te słowa nie przejdą bez echa. Szczera opinia o kapitanie reprezentacji Polski

Wśród polskich siatkarzy nie brakuje zawodników, którzy zaliczają się do najlepszych na świecie, stanowiąc o sile biało-czerwonych. Mocną stroną polskiej kadry jest również atmosfera panująca w kadrze selekcjonera Nikoli Grbicia oraz to, jak wielkim szacunkiem darzą się zawodnicy. Doskonale było to widać chociażby w wiadomości, jaką Aleksander Śliwka otrzymał od Bartosza Kurka. Kapitan reprezentacji Polski cieszy się również ogromnym uznaniem ze strony samego selekcjonera. Jeszcze przed wyjazdem na pierwszy turniej Ligi Narodów, Nikola Grbić jasno wypowiedział się o Bartoszu Kurku i nie szczędził komplementów pod adresem jednego z najważniejszych siatkarzy w polskiej kadrze.

QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to... Magdalena Stysiak Maria Stenzel Joanna Wołosz Dalej

- (...) Bartek ma ogromny szacunek. Zapracował sobie na niego. To nie ja powiedziałem, że Bartek będzie kapitanem i od razu musi mieć respekt, to tak nie działa. To wataha wilków, czują krew i szanują tego, kto jest tego wart. Bartek jest tego wart, nie tylko ze względu na to, co osiągnął w przeszłości. Chodzi o to jak daje z siebie wszystko, jakim codziennie jest profesjonalistą i jak zachowuje się w stosunku do innych zawodników, federacji czy nawet dziennikarzy i sponsorów. To jedna z ważniejszych cech lidera - stwierdził Nikola Grbić w niedawnym wywiadzie dla portalu "siatka.org".

To jednak nie koniec pochwał w kierunku Bartosza Kurka. Zdaniem selekcjonera reprezentacji Polski, kapitan biało-czerwonych ma w sobie również "to coś" co sprawia, że jest on wzorem dla innych zawodników i jest wręcz idealnym przykładem tego, jaki powinien być kapitan drużyny.