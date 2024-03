Oficjalny komunikat w sprawie Bartosza Kurka. To już koniec, kibice muszą przygotować się na pożegnanie

Siatkarze Resovii zarobią więcej niż Projekt Warszawa, ale to nadal jedynie europejska jałmużna

Bartosz Kurek z powodzeniem występuje w reprezentacji Polski, mimo że rywalizuje w teoretycznie egzotycznej lidze. Trudno jednak porównywać poziom japońskich zespołów, które raczej nie mają okazji rywalizować z tymi z Polski, Włoch czy Turcji, a które brylują w europejskiej Lidze Mistrzów. Bartosz Kurek od 2020 roku występuje w Wolfdogs Nagoya, ale w ostatnim czasie pojawiło się sporo informacji, że może opuścić japoński zespół. Teraz przekazano oficjalne informacje w tej sprawie.

To już pewne! Kurek odchodzi z Wolfdogs Nagoya

Bartosz Kurek w trakcie swojej kariery zwiedził wiele krajów. Grał w Polsce, Rosji, Włoszech, Turcji, a teraz we wspomnianej Japonii. Wiele wskazuje jednak na to, ze lider naszej kadry może wrócić do Polski, a przynajmniej pewne jest, że odchodzi z Wolfdogs Nagoya. Informację tę klub przekazał w mediach społecznościowych. – Pragniemy poinformować, że Bartosz Kurek podjął decyzję o opuszczeniu klubu. Dziękujemy za nieustające wsparcie dla siatkarza i Wolfdogs Nagoya. Dodatkowo informujemy, że Kurek nie będzie obecny na spotkaniu podsumowującym sezon 2023-24 oraz dniu kibica, który odbędzie się w sobotę 6 kwietnia – ogłoszono.

W nadchodzący weekend Bartosz Kurek rozegra więc ostatnie dwa mecze w drużynie Wolfdogs. Obszerniejsze pożegnanie zamieszczono na stronie klubu. – Kurek dołączył do Wolfdogs Nagoya w sezonie 2020/21 i wspierał drużynę na boisku i poza nim przez cztery sezony. Od drugiego sezonu prowadzi zespół jako jego kapitan i przyczynił się do zdobycia Pucharu Cesarza, mistrzostwa kraju oraz Flagi Kurowashi w sezonie 2022/23. Jako zawodnik otrzymał wiele nagród indywidualnych, w tym tę dla Najlepszego Zawodnika Ligi i najlepiej punktującego. Ostatni mecz u siebie rozgrywany w ten weekend (16-17 marca), będzie także ostatnim, w którym Kurek zagra w stroju Wolfdogs Nagoya – czytamy w komunikacie. Kurek od pewnego czasu łączony jest z drużyną ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, w której zaczynał seniorską karierę.