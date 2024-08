Paweł Zatorski powiedział, co naprawdę myśli o Bartoszu Kurku! Nie lał wody po igrzyskach w Paryżu, te słowa nie przeszły bez echa

W szeregach reprezentacji Polski siatkarzy nie brakuje zawodników, którzy mogą pochwalić się nie tylko wielką popularnością i uznaniem kibiców, ale również szacunkiem kolegów z szatni. Do tego grona zalicza się przede wszystkim Bartosz Kurek, który poprowadził biało-czerwonych do olimpijskiego srebra i nasłuchał się tylu ciepłych słów o sobie, że kibicom może łamać się głos. Po przylocie siatkarzy z igrzysk w Paryżu, Paweł Zatorski postanowił udzielić obszernego wywiadu "Żurnaliście". O ile rozmowa z libero reprezentacji Polski nie pojawiła się jeszcze na kanale YouTube autora, to postanowił on zamieścić na swoim Instagramie krótki fragment tego, co znalazło się w wywiadzie. Okazuje się, że dla Pawła Zatorskiego to właśnie obecny kapitan reprezentacji Polski jest tym, który powinien być wskazywany jako najważniejszy gracz biało-czerwonych kiedykolwiek. Nasz libero nad odpowiedzią na to pytanie nie zastanawiał się ani chwili, co jasno pokazuje, jak wielkim szacunkiem darzy Kurka.

- A kto jest najlepszym siatkarzem w polskiej historii? - zapytał "Żurnalista" swojego gościa. - Bartek Kurek. Jest człowiekiem, który dał najwięcej polskiej siatkówce - odparł krótko Paweł Zatorski oceniając, że to właśnie obecny kapitan biało-czerwonych najmocniej zapisał się na kartach historii polskiej siatkówki. Słowa libero reprezetacji Polski szybko wywołały komentarze internautów.

- A według mnie najlepszym siatkarzem w historii Polski jest Mariusz Wlazły. - odparł jeden z użytkowników Instagrama, który nie zgadza się ze zdaniem libero. - Wlazły, mimo sympatii do Kurka - dodał kolejny z internautów przypominając byłego siatkarza reprezentacji Polski, który w 2023 roku zakończył sportową karierę.