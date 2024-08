Głos się łamie po wiadomości, jaką Bartosz Kurek otrzymał od Tomasza Fornala. Odpowiedź wywołuje potok łez. Patrzyła na to cała Polska

To, co Wilfredo Leon zamieścił w sieci wywołało olbrzymi lęk! Serce stanęło ze strachu o siatkarza przed turniejem finałowym Ligi Narodów

Siatkarze reprezentacji Polski niejednokrotnie udowadniali już kibicom, że atmosfera w kadrze prowadzonej przez Nikolę Grbicia jest bardzo dobra, a biało-czerwoni traktują się niemalże, jak członków rodziny. Nie inaczej było oczywiście na igrzyskach olimpijskich i tuż po nich. Kiedy polscy siatkarze przywieźli z Paryża upragniony krążek, to niektórzy postanowili opić sukces, ale zanim zawodnicy rozjechali się już do swoich domów i mogli odpocząć po piekielnie trudnych miesiącach przygotowań i rywalizacji, Tomasz Fornal postanowił udostępnić specjalny post, a w nim dwie fotografie z Bartoszem Kurkiem. Opis również odnosił się do kapitana reprezentacji Polski i te kilka słów doskonale pokazuje, jak wielkim szacunkiem w reprezentacji cieszy się nowy zawodnik ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, który w Paryżu prowadził naszych siatkarzy do sukcesu i wywalczenia srebrnego medalu olimpijskiego.

- Cziken, co ja mogę powiedzieć, to był zaszczyt spędzić z Tobą kolejny sezon 🫡 Dzięki za wszystko 🫶🏼 - napisał na Instagramie Tomasz Fornal dodając dwa zdjęcia z Bartoszem Kurkiem. Na pierwszym, obaj zawodnicy pozują do kamery i chwalą się swoimi medalami przywiezionymi z Paryża, a na drugim Fornal siedzi na kolanach kapitana reprezentacji Polski z kciukiem w ustach, co ma symbolizować, że ten wychował się na grze Kurka.

Post gwiazdora Jastrzębskiego Węgla od razu wywołał olbrzymie poruszenie w mediach społecznościowych, zgarniając ponad 15 tysięcy polubień i masę komentarzy. Jeden z nich został opublikowany przez Bartosza Kurka, który również miał kilka ważnych słów do swojego kolegi z reprezentacji. - To ja dziękuję Forni ❤️ zrobiliśmy zaj*****e rzeczy ale coś czuję, że dopiero się rozpędzasz 🔥- odpowiedział kapitan biało-czerwonych chwaląc młodszego kolegę.