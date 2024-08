Siatkarze opili olimpijskie srebro po przylocie do Polski! Mamy zdjęcia, tak zachowywali się siatkarze Grbicia po zakończeniu igrzysk

Kibice reprezentacji Polski nie mieli zbyt wielu okazji do tego, aby cieszyć się z medali wywalczonych przez naszych zawodników. Ostatecznie biało-czerwoni sięgnęli po dziesięć krążków (1 złoty, 4 srebrne i 5 brązowych). Olimpijskie srebro dla naszego kraju wywalczyli m.in. siatkarze reprezentacji Polski, którzy niestety musieli uznać wyższość Francuzów w walce o złoto. Jednak wywalczenie wicemistrzostwa olimpijskiego to i tak ogromny sukces, przez co podopieczni Nikoli Grbicia zostali hucznie przywitani przez kibiców na lotnisku, kiedy już wrócili do kraju z igrzysk w Paryżu. To jednak nie był koniec emocji i atrakcji. Siatkarze biało-czerwonych spędzili noc w luksusowym hotelu w polskiej stolicy, gdzie mogli już na spokojnie cieszyć się swoim sukcesem z Paryża. Niektórzy z nich postanowili, że olimpijskie srebro trzeba lekko opić, a ich zachowanie uwiecznione zostało na zdjęciach paparazzi.

Już na pierwszy rzut oka można zauważyć Norberta Hubera, środkowego reprezentacji Polski i zawodnika Jastrzębskiego Węgla, który przechyla szklankę z cieszą, która łudząco przypomina piwo. Kolejny z zawodników Jastrzębskiego Węgla, nowy nabytek śląskiej ekipy, Łukasz Kaczmarek z kolei postanowił na pomarańczowy płyn pity przez słomkę. Kapitan reprezentacji Polski, Bartosz Kurek z kolei odbierał pod hotelem zamówienie dostarczone przez dostawcę. Co jednak znajduje się pakunku? To pozostanie tajemnicą nowego zawodnika ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Siatkarze reprezentacji Polski, którzy co dzień występują w naszej lidze siatkarskiej mają przed sobą jeszcze kilka tygodni przygotowań i względnego odpoczynku. Jak czytamy na oficjalnej stronie PlusLigi, rozgrywki w sezonie 2024/2025 wystartują dopiero w weekend 13-15 września, a więc przed Polakami jeszcze chwila relaksu, podczas której mogą cieszyć się z sukcesu w Paryżu i powoli przygotować się do rozgrywek klubowych.