Piekielnie ważne wieści dla Nikoli Grbicia gruchnęły, jak grom z jasnego nieba! Chodzi o Kamila Semeniuka

W ostatnich miesiącach zarówno sztab selekcjonera Nikoli Grbicia, jak i kibice reprezentacji Polski mogli drżeć o to, jak będzie wyglądać kadra biało-czerwonych i dyspozycja kolejnych zawodników, którzy zmagali się lub nadal zmagają z kontuzjami po wyczerpującym ubiegłorocznym sezonie reprezentacyjnym. Najpierw ważne wieści w sprawie swojego zdrowia przekazał Bartosz Kurek, a teraz sygnał do selekcjonera wysłał Kamil Semeniuk, który jest w świetnej formie i udowadnia to wybornymi statystykami.

W meczu 16. kolejki włoskiej ligi siatkówki, Perugia z Kamilem Semenukiem w składzie gładko pokonała Taranto 3:0 (25:18, 25:23, 25:30). Na szczególną uwagę zasłużył reprezentant Polski, który został wybrany najlepszym zawodnikiem spotkania i to nieprzypadkowo. Jego statystyki pokazują, że na kilka miesięcy przed igrzyskami, Semeniuk jest w znakomitej formie.

W cały meczu gwiazdor reprezentacji Polski zdobył łącznie 12 punktów. 10 z nich w ataku, w którym też mógł pochwalić się naprawdę dobrą skutecznością - 71% (skończył 10/14 piłek). Do tego Kamil Semeniuk dorzucił po punkcie z asa serwisowego oraz bloku. Ponadto, Polak nie popełnił ani jednego błędu w przyjęciu pomimo tego, że rywale posłali w niego aż 19 piłek.