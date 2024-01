Gruchnęły pilne wieści o stanie zdrowia Bartosza Kurka! Nie pozostawił złudzeń, wszystko jasne

Karol Kłos dostał wyjątkowy prezent. Siatkarz zapowiedział, że wykorzysta go w łóżku i podał konkrety!

W gronie reprezentacji Polski w siatkówkę nie brakuje zawodników, którzy wzbudzają ogromne zainteresowanie. Nie inaczej jest w przypadku chociażby Bartosza Kurka, a sytuacja wokół kadry biało-czerwonych gęstnieje z każdym dniem przybliżających nas do rozpoczęcia tegorocznych igrzysk. Wielu fanów wyczekiwało informacji na temat zdrowia Bartosza Kurka, kapitana reprezentacji Polski i jednego z najważniejszych siatkarzy w kadrze prowadzonej przez selekcjonera Nikolę Gribicia i okazuje się, że ten wreszcie mógł przekazać świetne wieści.

W ubiegłym roku, kiedy Polacy m.in. wywalczyli kwalifikację olimpijską, trener Grbić nie mógł korzystać z usług Bartosza Kurka, ze względu na jego kontuzję. Okazuję się jednak, że obecnie kapitan reprezentacji Polski jest zdrów jak ryba, co przekazał podczas specjalnego łączenia z kanałem "Siatkarskie Ligi" na YouTube.

- Moje zdrowie bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Muszę wszystkich uspokoić. Z tą kontuzją, z którą borykałem się przez cały sezon kadrowy już sobie dawno poradziłem. Praktycznie całe rozgrywki teraz gram. Pomagam swojemu zespołowi na tyle, na ile mogę. (...) Gram od deski do deski wszystkie mecze i odpukać naprawdę pod tym względem jest dobrze. - wyznał Bartosz Kurek zdradzając, że obecnie nie zmaga się on z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, co jest świetną informacją przed igrzyskami.