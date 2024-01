Aż zamarliśmy po tych informacjach w sprawie Wilfredo Leona! Klamka zapadła. Stworzyło się olbrzymie zamieszanie

Łzy same napływają do oczu po zobaczeniu tych obrazków! Łukasz Kaczmarek przeszedł samego siebie, ogromne wsparcie dla Aleksandra Śliwki

W gronie siatkarzy reprezentujących nasz kraj nie brakuje zawodników, którzy przyciągają ogromną uwagę kibiców i mówi się o nich naprawdę dużo. Do tej grupy bez dwóch zdań zalicza się również Wilfredo Leon. Urodzony na Kubie gwiazdor biało-czerwonych, który obecnie reprezentuje barwy Sir Safety Perugii, po zakończeniu tego sezonu najpewniej będzie szukał nowego pracodawcy, a jego miejsce we włoskiej drużynie może zająć Aleksander Śliwka. Jak donoszą włoskie media, władze klubu mogły przedłużyć kontrakt z Wilfredo Leonem jeszcze o kolejny rok, ale raczej nic nie wskazuje na to, że skorzystają z tej opcji i po zakończeniu rozgrywek Polak odejdzie z drużyny.

Coraz głośniej mówi się o tym, że ekipa z Perugii zawiesza oko na Aleksandrze Śliwce, który nie tylko w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, ale również jako kapitan reprezentacji Polski pod nieobecność Bartosza Kurka radził sobie znakomicie. Transfer Polaka, który zajął 3. miejsce w 89. Plebiscycie Przeglądu Sportowego na sportowca roku 2023 wcale nie jest jednak łatwy do zrealizowania.

Okazuje się, że ewentualne przenosiny Śliwki do Włoch uzależnione są od sytuacji innych zawodników, w tym przede wszystkim Ołeha Płotnickiego, który chciałby na dłużej zostać w drużynie z Włoch, przy okazji jednak otrzymując podwyżkę swojej pensji oraz zapewnienie, że będzie on odgrywał większą rolę w zespole. Ogromne zawirowania jednak niemalże na pewno oznaczają, że Wilfredo Leon będzie musiał szukać nowej drużyny.

