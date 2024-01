Aż wybałuszyliśmy oczy, słysząc te wieści o Aleksandrze Śliwce. Prawdziwa bomba, w tle... Wilfredo Leon

Projekt idzie na mistrza PlusLigi, ale dostał nokautujący cios w Olsztynie. Mimo to statystyka jest po stronie warszawian

Rok 2023 dla polskiej siatkówki był jednym z najlepszych w historii. W maju doszło do rywalizacji w finale Ligi Mistrzów pomiędzy Jastrzębskim Węglem, a ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, to było pierwsze takie starcie zespołów z PlusLigi. W sezonie reprezentacyjnym podopieczni Nikoli Grbicia zwyciężyli najpierw Ligę Narodów, pokonując w finale USA 3:1, a mistrzostwa Europy były kolejnym fantastycznym turniejem w wykonaniu "biało-czerwonych". Drużyna z Aleksandrem Śliwką na czele nie doznała żadnej porażki, a co więcej w spotkaniu o złoty medal odprawili z kwitkiem włoski zespół. Ponadto Polacy bez najmniejszego problemu wywalczyli bilet na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu, gdzie również są uważani za jednych z głównych faworytów.

Nie jest dziwne, że Aleksander Śliwka budzi zainteresowanie klubów spoza granic Polski. Jeszcze nie tak dawno mówiło się o azjatyckim kierunku, jednak najnowsze informację mówią o Włoszech. Zdaniem "La Gazzetta dello Sport", doświadczony przyjmujący miałby przenieść się Perugii. Aktualnie w tej drużynie występuje Wilfredo Leon oraz Kamil Semeniuk, jednak dziennikarze twierdzą, że Polak, kubańskiego pochodzenia ma w przyszłym sezonie opuścić klub.

W tym momencie Śliwka ma inne zmartwienia, ponieważ w połowie grudnia złamał palec, przez co musiał przejść operację. Nie jest jeszcze znany powrót na parkiet reprezentanta Polski. W podobnej sytuacji jest Leon, który zmaga się z urazem kolana, jednak zdaniem Gino Sirciego ma wyzdrowieć w połowie stycznia.