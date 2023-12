Piękna polska siatkarka ogłosiła wielką nowinę! Zapanuje olbrzymia radość po tym, co do powiedzenia miała Zuzanna Górecka

Przez ostatnie miesiące Zuzanna Górecka cały czas dochodziła do siebie po kontuzji, jakiej nabawiła się podczas meczu serii finałowej Tauron Ligi z Developresem. Reprezentantka Polski doznała kontuzji, która już na pierwszy rzut oka wyglądała bardzo groźnie, co niestety potwierdziły badania. Zawodniczka doznała uszkodzenia łąkotki i więzadła krzyżowego przedniego, co niestety wykluczyło ją z gry na bardzo dług czas. Do tej pory jednak nikt nie wiedział, kiedy dokładnie można spodziewać się powrotu Góreckiej na boisko, ale to właśnie się zmieniło.

Po słowach Zuzanny Góreckiej zapanuje wielka radość! Polska siatkarka ogłosiła do publicznie

Najpierw na swoim Instagram Stories reprezentantka Polski opublikowała wymowne zdjęcie swojego przedramienia, na którym widać było wyraźne zaczerwienie spowodowane odbijaniem piłki sposobem dolnym. Przy fotografii pojawił się krótki komentarz "W końcu...". Chwilę później zawodniczka dodała kolejne relacje, w których odniosła się do tego, kiedy możemy spodziewać się jej powrotu do gry.

- Odpowiedź zbiorowa: Moi drodzy ja do grania wracam od 17 maja. W tym roku (2023) nie zobaczycie mnie jeszcze na boisku. Wróciłam na treningi siatkarskie ale do pełnej dyspozycji jeszcze troszkę czasu potrzebuję. Trzymajcie kciuki i niebawem się widzimy - napisała na Instagramie zawodniczka precyzując po chwili, że ma ogromną nadzieję na to, że uda jej się wrócić na boisko już na początku przyszłego roku kalendarzowego.

