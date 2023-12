Piotr Nowakowski okrutnie zakpił z Arkadiusza Milika! Były reprezentant Polski tym przekazem chciał poprosić fanów o jedno

Piotr Nowakowski jest jednym z najbardziej utytułowanych siatkarzy. Były reprezentant Polski może pochwalić się takimi sukcesami, jak: mistrzostwo świata (2014 i 2018), mistrzostwo Europy (2009). 36-latek niestety od dłuższego czasu nie pojawia się na parkiecie w barwach Projektu Warszawa. Nowakowski w rozmowie z "TVP Sport" zdradził, że czeka go dłuższa przerwa przez uraz, jakiego się nabawił. - Powrót do pełnego zdrowia to kwestia kilku następnych. Na parkiecie kibice zobaczą mnie w kolejnym roku. Może w lutym. Może w marcu. Nie chcę wrócić zbyt szybko. Jeden dzień w jedną albo drugą stronę nie będzie aż tak istotny. Nie chcę, by kontuzja wróciła. Mój bark przeżył już wiele perypetii w trakcie przygody z siatkówką. Kwestią czasu było, gdy zacznie się upominać o siebie. Niestety, przyszedł taki moment. Muszę o niego zadbać - zdradził kilka miesięcy temu Nowakowski.

i Autor: Instagram/Piotr Nowakowski

Piotr Nowakowski tym zdjęciem rozbawił wszystkich do łez! Były reprezentant Polski uderzył w Arkadiusza Milika i generała Jarosława Szymczyka

Piotr Nowakowski od dłuższego czasu w mediach społecznościowych udostępnia, jak dopinguje reprezentacje Polski oraz Projekt Warszawę w siatkówce. Były reprezentant Polski naprawdę rozkręcił się w tym aspekcie. Tym razem dodał mem, który nawiązywał do tego, aby nie strzelać w Sylwestra, ze względu na zwierzęta. 36-latek udostępnił zdjęcie Arkadiusza Milika oraz generała Jarosława Szymczyka z podpisem "Weź przykład i nie strzelaj w Sylwestra".