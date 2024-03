Po tym, co pokazała piękna polska siatkarka, internet po prostu zapłonął. Fani nie zamierzali się wstrzymywać

Aleksander Śliwka czekał na to ponad trzy miesiące, ale Zaksie wciąż grozi katastrofa. „Byłem z siebie zadowolony dwa i pół seta”

Maria Stenzel od kilku lat jest jedną z kluczowych postaci reprezentacji Polski siatkarek, która w ostatnim czasie wzbudzała wyłącznie zachwyt. Dwa lata pod wodzą Stefano Lavariniego pozwoliły Polkom wrócić do światowej czołówki, o czym najlepiej świadczy awans na tegoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. Bez wątpienia Stenzel i jej koleżanki z kadry będą chciały pokazać się tam z jak najlepszej strony, ale czeka je jeszcze kilka ostatnich tygodni sezonu klubowego. Z każdym upływającym tygodniem emocje kibiców związane z występem polskich siatkarek będą rosły, choć te wokół 25-letniej libero zazwyczaj i tak są wysokie. Ma to związek z jej wyjątkową urodą, która budzi powszechny zachwyt fanów.

Stenzel to jedna z najpopularniejszych polskich siatkarek w mediach społecznościowych. Na Instagramie jej profil obserwuje blisko 120 tysięcy użytkowników. Ci niejednokrotnie zachwycają się urodą siatkarki, a ostatnio otrzymali ku temu kolejną okazję. Piękna libero pokazała zdjęcia z ćwiczeń, którymi chciała zmotywować do aktywnego trybu życia. Patrząc na reakcje fanów, wyszło jej to naprawdę dobrze.

"Wspaniale zachęciłaś do aktywnego trybu życia", "Brawo Marysiu" - można przeczytać w komentarzach. Oczywiście nie zabrakło też komplementów. "Najpiękniejsza polska siatkarka" - stwierdzono wprost. Post Stenzel uzbierał blisko 12 tysięcy polubień w kilkadziesiąt godzin!