Polska - Bułgaria RELACJA NA ŻYWO: Polacy rozpoczynają turniej w Japonii!

Polska - Bułgaria -:- (-:-, -:-, -:-)

Polska: Popiwczak, Kaczmarek, Kurek, Kłos, Bednorz, Śliwka, Kochanowski, Semeniuk, Janusz, Fornal, Szymura, Poręba, Firlej, Huber

Bułgaria: Nikolov, Petrov, Asparuhov, Garkov, Karyagin, Grozdanov, Tatarov, Dimitrov, Bozhilov, Stankov, Valchinov, Kartev, Petkov, Nachev

Po kilku dniach przerwy do rywalizacji wracają siatkarze w Lidze Narodów. Humory polskich zawodników mogły być nieco lepsze, ale zmieszała je porażka ze Słowenią, która dla biało-czerwonych była dość bolesna. To jest już jednak historią i podopieczni Nikoli Grbicia skupiają się na kolejnych rywalizacjach. Mają za sobą długą podróż do Japonii i we wtorkowy poranek rozpoczną tam rywalizację.

Ich pierwszym rywalem w Fukuoce będzie Bułgaria. Zespół ze wschodu Europy ma na koncie tylko jedno zwycięstwo i na pewno nie będą faworytami starcia z Polakami. Zwłaszcza, że Grbić powołał na najbliższy turniej gwiazdy reprezentacji i w Japonii zobaczymy m.in. Bartosza Kurka, Norberta Hubera, czy Tomasza Fornala.