Polska - Francja NA ŻYWO transmisja z meczu siatkarek. Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej dzisiaj 18.07.2024

Polskie siatkarki świetnie wypadły w pierwszym meczu Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej. We wtorek pewnie pokonały Dominikanę 3:0 i potwierdziły wysoką formę przed igrzyskami olimpijskimi. W środę wszystkie drużyny miały dzień przerwy, a w czwartek wracają na parkiet. Francuzki postarają się poprawić nastroje przed domowymi IO w Paryżu po gładkiej porażce z Serbią (0:3), ale w Mielcu nie będą faworytkami. Wszystko wskazuje na to, że zwycięzcę memoriału wyłoni piątkowy mecz Polek z Serbkami. By tak się stało, Polska musi najpierw ograć Francję. Dla podopiecznych Stefano Lavariniego towarzyski turniej przed własną publicznością to przede wszystkim ostatnie szlify przed igrzyskami, ale każdy profesjonalny sportowiec lubi zwycięstwa i nie znosi porażek.

Mecz Polska - Francja w Memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej odbędzie się w czwartek, 18 lipca. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:30. Transmisja w TV na kanałach Polsat Sport 1 i TV4, a online w płatnej usłudze Polsat Box Go.