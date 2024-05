Polska - Holandia RELACJA NA ŻYWO: Niepokonani Polacy walczą o trzecie zwycięstwo Polska - Holandia WYNIK

Najpiękniejsza polska siatkarka wylądowała w szpitalu. Ten apel porusza do szpiku kości. Skierowała przestrogę do kobiet

Polska - Holandia -:-, -:-, -:-

Sonda Czy polscy siatkarze zdobędą złoto na igrzyskach w Paryżu? Oczywiście! Nie Nie wiem

Odśwież relację

Polska - Holandia RELACJA NA ŻYWO siatkówka: Polska - Holandia 24.05.2024 live online Polska - Holandia na żywo Liga Narodów: Polska - Holandia WYNIK

Siatkarze reprezentacji Polski przyzwyczaili kibiców do tego, że podczas kolejnych turniejów idą jak burza i trudno ich zatrzymać, co udowadniają również podczas pierwszego turnieju Ligi Narodów 2024 w tureckiej Antalyi. Podopieczni selekcjonera Nikoli Grbicia najpierw ograli USA 3:0 (25:22, 25:15, 26:24), a w drugim meczu pokonali Kanadę 3:1 (18:25, 25:20, 25:23, 25:21). Obecnie tylko Polacy i Japończycy mogą pochwalić się dwoma wygrani spotkaniami z tylko jednym straconym setem (Włosi mają rozegrane dopiero jedno spotkanie). Świetny bilans prowadzący w tabeli biało-czerwoni będą chcieli utrzymać również w trzecim meczu Polska - Holandia. Kadra "Oranje" na razie może pochwalić się tylko jedną wygraną 3:2 z Turcją. W pierwszym meczu ulegli oni z kolei Słoweńcom 2:3 i z pewnością zrobią wszystko, aby w starciu Polska - Holandia dać się biało-czerwonym we znaki. Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Holandia. Początek spotkania o godzinie 19:00.