Polska - Kolumbia RELACJA NA ŻYWO: Polki idą jak burza i walczą o kolejne zwycięstwo! Polska - Kolumbia WYNIK

Polska - Kolumbia -:-, -:-, -:-

Polska: Agnieszka Korneluk, Magdalena Stysiak, Martyna Łukasik, Joanna Wołosz, Olivia Różański, Magdalena Jurczyk, Maria Stenzel

Kolumbia:

Na żywo Polska - Kolumbia Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Już tylko minut dzieli nas od rozpoczęcia meczu Polska - Kolumbia! Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Kolumbia! Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:30. Zapraszamy!

Kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich bardzo dobrze zaczęły się dla naszych siatkarek, które jeszcze niedawno dały prawdziwy popis w Lidze Narodów i wywalczyły trzecie miejsce, a nieco później doszły do ćwierćfinału mistrzostw Europy. Teraz podopieczne selekcjonera Stefano Lavariniego od dwóch zwycięstw rozpoczęły zmagania w kwalifikacjach IO, ogrywając 3:0 Słowenię oraz 3:1 Koreę Południową. Przed biało-czerwonymi kolejne spotkanie, Polska - Kolumbia. W tym zestawieniu to oczywiście nasze reprezentantki są murowanymi kandydatkami tym bardziej, że reprezentacja Kolumbii uległą już USA oraz Niemkom i mało prawdopodobne wydaje się, aby ekipa z Ameryki Południowej miała zwyciężyć w starciu Polska - Kolumbia. Zapraszamy na relację na żywo. Początek o godzinie 17:30.