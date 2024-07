Polska - Serbia NA ŻYWO transmisja z meczu w Memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej dzisiaj 19.07.2024

Polska i Serbia już przed rozpoczęciem Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej były typowane do walki o zwycięstwo, a o wszystkim miał rozstrzygnąć bezpośredni mecz na zakończenie turnieju w Mielcu. Tak też będzie, choć Serbki skomplikowały swoją sytuację czwartkową porażką w pięciu setach z Dominikaną. Polki we wcześniejszych dwóch spotkaniach nie straciły nawet seta i do wygrania memoriału wystarczą im dwa wygrane sety z Serbią. Nie wyniki są jednak najważniejsze w towarzyskim turnieju, który jest ostatnim sprawdzianem przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Podopieczne Stefano Lavariniego pokazały już, że są w wysokiej formie, a przeciwko teoretycznie najmocniejszym Serbkom powinny to potwierdzić. Zwycięstwo w domowym memoriale ma być tylko słodkim dodatkiem tuż przed wyjazdem do stolicy Francji.

Mecz Polska - Serbia siatkarek w Memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej odbędzie się w piątek, 19 lipca. Początek spotkania zaplanowano na 18:30. Transmisja w TV na kanałach Polsat Sport 1 i TV4, a online w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację na żywo przeprowadzimy na sport.se.pl! Zapraszamy do śledzenia ostatniego meczu siatkarek przed igrzyskami.