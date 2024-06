Polscy siatkarze zagrają ze Słowenią o 3. miejsce w Lidze Narodów. Apetyty były większe, ale Biało-Czerwoni nie dali rady awansować do finału rozgrywanego w Łodzi turnieju finałowego. Przegrali 2:3 z Francją. Liga Narodów to ważna próba sił i sprawdzian formy przed igrzyskami w Paryżu. Trener Nikola Grbić mocno zmienił skład w porównaniu z wygranym 3:1 ćwierćfinałowym meczem z Brazylią. Do składu wskoczył m.in. atakujący Łukasz Kaczmarek.

Kiedy grają siatkarze o 3. miejsce Ligi Narodów? Kiedy mecz o 3. miejsce siatkarzy?

Polscy siatkarze rywali w meczu o 3. miejsce Ligi Narodów poznali po drugim półfinale. Słowenia przegrała z Japonią 0:3 i to ona zmierzy się z Biało-Czerwonymi w niedzielę. Faworytem byli Słoweńcy, którzy zajęli pierwsze miejsce po fazie zasadniczej. Po turnieju finałowym Ligi Narodów w Łodzi trener Nikola Grbić ogłosi trzynastkę udającą się do Paryża na igrzyska. – Nie byłem przeszczęśliwy, kiedy trener przesunął o tydzień finalną decyzję. Co prawda mówił, że ten tydzień nie musi wiele zmienić w kontekście tego, kogo ma już zapisanego w swoim notatniku, niemniej psychologia swoje robi. Każdy dzień czekania nie jest łatwy – mówił w wywiadzie dla „SE” Kamil Semeniuk, przyjmujący kadry, który o miejsce w Paryżu raczej drżeć nie musi.

Polska - Słowenia O której godzinie mecz o 3. miejsce siatkarzy Liga Narodów niedziela 30.06.2024

Mecz Polska - Słowenia o 3. miejsce w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w niedzielę 30 czerwca 2024. Początek meczu Polska - Słowenia o 3. miejsce o godzinie 17. Transmisja TV na Polsacie i Polsacie Sport 1.

