Polska - Słowenia O której godzinie mecz siatkarzy dzisiaj 14.09.2023 czwartek Półfinał ME Polska - Słowenia O której grają siatkarze dzisiaj

Mecz Polska - Słowenia siatkarzy już dzisiaj. Od razu odżywają niemiłe wspomnienia. Słowenia to przeciwnik, który w mistrzostwach Europy wyjątkowo nie leży Biało-Czerwonym. W turniejach z lat 2015, 2017, 2019 i 2021 na różnych etapach stawał nam na drodze i pozbawiał szansy na korzystny wynik lub wręcz wyrzucał z imprezy W dwóch ostatnich edycjach ME, za kadencji Vitala Heynena, polski zespół dwukrotnie uległ Słoweńcom właśnie w półfinale, najpierw w Lublanie, potem w Katowicach. W obu przypadkach Polacy skończyli na trzecim miejscu podium.

Trener Nikola Grbić z miejsca ucina wszelkie pytania o „słoweńską klątwę”. Pewnie także dlatego, że za jego rządów w reprezentacji Polski wygraliśmy dwa z trzech spotkań z niewygodnym przeciwnikiem. Porażka przytrafiła się całkiem niedawno, w tegorocznym Memoriale Wagnera (0:3), ale nasza drużyna dopiero zakończyła wyczerpujące fizycznie zgrupowanie w Zakopanem i wszyscy mieli ciężkie nogi. – Wciąż słyszę pytania o historię meczów Polaków ze Słowenią – śmieje się serbski trener. – Nie obchodzi mnie to! Ta statystyka z poprzednich czterech mistrzostw Europy nie ma dla mnie żadnej wartości. To będzie mecz Polska kontra Słowenia, nie Nikola Grbić kontra Gheorghe Cretu. Liczy się to, co jest tu i teraz, a to, co się zdarzyło parę lat temu, mnie nie interesuje. To jest dla mnie bez znaczenia.

Polacy nabrali jeszcze większej pewności siebie po pokonaniu Serbii w trudnym starciu na noże. Jeden z setów zakończył się na styku, ale dopiero przy wyniku 36:34 dla naszej kadry. – Serbowie grali tak jak się spodziewałem, nie znaczy to że mam kryształową kulę i umiem to przewidzieć. Po prostu pracowałem z tymi siatkarzami, wiem, jak się zachowają, jak będą reagować – mówi trener Nikola Grbić. – Cieszę się, że potrafiliśmy pokonać przeszkody w tym meczu, bo, jeśli mam być szczery, nawet jeżeli zabrało mi to z pięć lat życia, mówiąc w przenośni, wolę wygrać właśnie w taki sposób niż łatwym 3:0. Bo to daje odwagę oraz świadomość, tego, że przeszło się przez trudne sytuacje.

W czym półfinał będzie trudniejszy niż ćwierćfinał? – Słowenia będzie cięższym rywalem od Serbii pod względem gry w ataku – podkreśla selekcjoner przed dzisiejszym meczem. – Powinniśmy też spodziewać się ostrej zagrywki, pod tym względem być może nie będą się znacznie różnić od naszego rywala w ćwierćfinale. Są na pewno lepiej blokującym zespołem. Dochodzi do tego większe doświadczenie. Kilku serbskich siatkarzy dopiero wchodziło do gry w poważnym turnieju. W przypadku Słowenii nie możemy liczyć na jakikolwiek brak rutyny.

Mecz Polska - Słowenia w 1/2 finału siatkarskich Mistrzostw Europy zostanie rozegrany w czwartek 14 września 2023 w Rzymie. Początek meczu Polska - Słowenia o godzinie 18. Transmisja TV z ME siatkarzy na TVP 1 i Polsacie Sport.

Co za mecz 🤯Reprezentacja Polski w półfinale #EuroVolleyM 🔥🔥🔥 Gratulacje Panowie! Polska-Serbia 3️⃣:1️⃣(26-28; 25-15; 36-34; 25-17) pic.twitter.com/S7j5XTDAOn— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) September 12, 2023