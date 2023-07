Polska - Słowenia RELACJA NA ŻYWO Liga Narodów: Polska - Słowenia live online mecz Polska - Słowenia 5.07.2023 na żywo siatkówka: Polska - Słowenia WYNIK na żywo

Polska - Słowenia -:-, -:-, -:-

Witamy w relacji na żywo z meczu Ligi Narodów Polska - Słowenia! Początek spotkania o godzinie 13:00. Zapraszamy!

Polska - Słowenia RELACJA NA ŻYWO Siatkówka: Liga Narodów 5.07.2023

Dziś, w środę 5 lipca reprezentacja Polski rozpoczyna kolejny turniej tegorocznej Ligi Narodów, tym razem rywalizując na Filipinach. Podopieczni selekcjonera Nikoli Grbicia już przed kilkoma dniami zameldowali się na miejscu, jednak nie obyło się bez kłopotów. W hotelu, w którym zameldowani są polscy siatkarze niespodziewanie pojawił się ogień i wszyscy goście musieli się ewakuować. Na szczęście nikomu nic się nie stało i miejmy nadzieję, że to wydarzenie nie wpłynęło w żaden sposób na przygotowanie biało-czerwonych do meczu Polska - Słowenia. Na Filipinach na Polaków czekać będzie niełatwa przeprawa. Po meczu Polska - Słowenia, biało-czerwonych czekają spotkania z Brazylią, Kanadą i Japonią. Ekipa z Ameryki Południowej to zawsze trudny rywal, z kolei Japonia do tej pory nie przegrała nawet meczu w Lidze Narodów. Zanim jednak Polacy skupią się na kolejnych przeciwnikach, trzeba pokonać silną jak zawsze Słowenię. Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Słowenia!