Polska – Słowenia Relacja NA ŻYWO Mistrzostwa Europy: Polska – Słowenia WYNIK LIVE Półfinał Polska – Słowenia dzisiaj 14.09 NA ŻYWO Relacja

Vital Heynen nie chce wracać do przegranych meczów ze Słowenią w ME. „To nie jest dobry moment, tylko bym szkodził”

Polska - Słowenia 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Polska:

Słowenia:

Na żywo Polska - Słowenia Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z półfinału mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn, w którym Polska zmierzy się ze Słowenią. Start meczu zaplanowany został na godzinę 18:00, bądźcie z nami!

Odśwież relację

Sonda Czy polscy siatkarze awansują do finału ME2023? NA BANK! BĘDZIE TRUDNO, ALE UDA SIĘ BEZ SZANS

Polska – Słowenia Relacja NA ŻYWO Półfinał ME: Polska – Słowenia dzisiaj 14.09 WYNIK LIVE

Reprezentacja Polski przez fazę grupową przeszła jak burza. Zagrała w niej niemal idealnie – wygrała wszystkie mecze i tyko z Holandią wypuściła jednego seta z rąk. W 1/8 finału też nie było większego sprawdzianu dla Polaków, choć Belgowie potrafili nieco postawić się Biało-Czerwonym i także urwali im jedną partię. W ćwierćfinale podopieczni Nikoli Grbicia trafili w końcu na mocniejszego przeciwnika, jaki była Serbia i choć nikt nie wyobrażał sobie, że Polacy mogą nie wejść do półfinału, to mecz wcale nie był tak jednostronny, jak mógłby wskazywać wynik. Nasi reprezentanci znów wygrali 3:1, ale prowadzenie 2:1 uzyskali po secie, w którym wygrali dopiero 36:34! Serbowie mieli także swoje piłki setowe i gdyby udało się im którąś wykorzystać, to kto wie, jak całe starcie by się zakończyło.

Polska – Słowenia Relacja LIVE ME siaktarzy: Polska – Słowenia WYNIK NA ŻYWO dzisiaj 14.09

W półfinale jednak wszystko może się zdarzyć. W tej fazie turnieju nie ma już słabych drużyn, a Polacy mierzą się przy tym z rywalem, z którym spotkania są niezwykle nieprzewidywalne. Dość powiedzieć, że Słoweńcy wyrzucali nas z mistrzostw Europy w 2015 i 2017 roku (w 1/4 i 1/8 finału), a w 2019 i 2021 przegrywaliśmy z nimi na etapie... właśnie półfinału! W obu tych przypadkach zdobywaliśmy jednak później brązowy medal, choć trudno powiedzieć, że to jakieś pocieszenie.

Ta statystyka jest, mówiąc wprost, miażdżąca, ale na szczęście mierzyliśmy się niedawno ze Słoweńcami kilkukrotnie jeszcze w innych okolicznościach i było już nieco lepiej. Choć w Memoriale Huberta Wagnera tuż przed startem mistrzostw Europy Polska przegrała 0:3, to pamiętajmy, że był to tylko turniej towarzyski. W Lidze Narodów w tym roku, którą Biało-Czerwoni ostatecznie wygrali, Polacy dwa razy grali ze Słowenią i wygrali 3:1 oraz 3:2. Miejmy nadzieję, że dziś Polska nawiąże właśnie do wyników z tegorocznej Ligi Narodów, a nie poprzednich mistrzostw Europy.