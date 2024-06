Polska - Turcja RELACJA NA ŻYWO Biało-czerwoni mierzą się z Turcją w Lidze Narodów WYNIK

Niepokojące słowa Bartosza Kurka. Powiedział o swoim zdrowiu, a nam odjęło mowę. To może się stać!

powiedział to głośno

Polska - Turcja -:-, -:-, -:-

Polska: Jan Firlej, Łukasz Kaczmarek, Karol Kłos, Mateusz Poręba, Kamil Semeniuk, Bartosz Bednorz, Jakub Popiwczak

Turcja: M. Lagumdzija, A. Lagumdzija, Matic, Savas, Yenipazar, Bayram

Sonda Czy polscy siatkarze zdobędą złoto na igrzyskach w Paryżu? Oczywiście! Nie Nie wiem

Odśwież relację

Polska - Turcja RELACJA NA ŻYWO Liga Narodów mecz Polska - Turcja dzisiaj 6.06.2024 na żywo WYNIK

Po bardzo emocjonujących spotkaniach, jakie reprezentacja Polski siatkarzy rozegrała w Turcji - wygrywając trzy z nich i ulegając tylko Słowenii, biało-czerwoni przenieśli się do Japonii, gdzie już na starcie pokonali reprezentację Bułgarii 3:1. Podczas spotkania nie zabrakło jednak nerwów związanych z pracą sędziów. Teraz z kolei przed podopiecznymi selekcjonera Nikoli Grbicia spotkanie Polska - Turcja. Siatkarze z południa Europy w tej edycji Ligi Narodów nie tylko nie zdołali wygrać jeszcze spotkania, przez co znajdują się na przedostatnim miejscu w tabeli, wyprzedzając jedynie Iran, ale również udało im się wygrać zaledwie pięć setów we wszystkich spotkaniach. W meczu Polska - Turcja również skazywani są na pożarcie przez biało-czerwonych i oczywiście trudno się temu dziwić. W ostatnich czterech meczach ekipa z południa kontynentu nie wygrała z biało-czerwonymi ani razu, zdobywając w tym czasie pięć setów. Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Turcja. Początek o godzinie 12:30.