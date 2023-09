Polska - Włochy O której godzinie finał siatkarzy dzisiaj ME Kiedy finał Polska - Włochy O której grają siatkarze dzisiaj w finale 16.09.2023 sobota

Polscy siatkarze już dzisiaj zagrają z Włochami w finale mistrzostw Europy. To rewanż za finał mistrzostw świata rozgrywanych w Polsce. Wtedy górą byli Włosi. Czy teraz Polacy zrewanżują im się w Rzymie? Finał mistrzostw Europy siatkarzy Polska - Włochy zostanie rozegrany na sobotę 16 września o godzinie 21. Poniżej więcej informacji.

Przed nami finał ME siatkarzy Polska - Włochy. Biało-Czerwoni powalczą o złoto po kapitalnym występie Wilfredo Leona, który w półfinale przeciwko Słowenii zdobył aż 25 punktów. – Nasza misja jeszcze nie jest skończona, wiedzieliśmy, że mecz będzie bardzo trudny, zrobiliśmy to, o co to chodziło - powiedział po awansie do finału Wilfredo Leon. - Czekamy jeszcze na finał. Jak grałem? W miarę spoko, ale szczególnie w pierwszym secie było za dużo błędów. Mam nadzieję, że będę skoncentrowany na finale i zrobię ich mniej niż dzisiaj. Jednak, że jeśli zdarza się ich tyle, a mimo to wygrywamy, to mogę być nawet zadowolony. Nie wiem czy to mój najlepszy mecz, zaliczyłem co prawda dużo punktów, ale jestem ambitny i wiem, że stać mnie na jeszcze więcej - dodał pochodzący z Kuby reprezentant Polski.

Finał Polska - Włochy siatkarzy już dzisiaj. Podczas meczu mistrzostw Europy z Danią (3:0) Wilfredo Leon, wchodząc na zagrywkę w pierwszym secie, stonował zapędy rywali, którzy przez chwilę poczuli krew. Po jednej z jego bomb radar pokazał prędkość piłki równą 138 km/h! To osiągnięcie niebotyczne, ale „zaledwie” wyrównujące rekord świata. Leon zapowiada, że w sobotnim finale turnieju z Włochami podejmie próbę pobicia rekordu, ktory został ustanowiony przez samego Wilfredo w październiku 2020 roku w meczu ligi włoskiej. Później przyjmujący reprezentacji Polski zbliżał się parokrotnie do 138 km/h, ale nie był w stanie tej szybkości przebić. W ME 2023 najlepszemu osiągnięciu polskiego Kubańczyka zagroził już Holender Nimir Abdel-Aziz (137 km/h). – Po prostu pracuję nad tym ciężko i staram się uderzyć piłkę najmocniej jak potrafię – skomentował Leon po meczu z Danią. – Nawet nie wiem od razu jaka była prędkość, bo jestem skupiony na perfekcyjnym trafieniu.

– W meczu półfinałowym uderzyłem serwisem nieźle kilka razy, choć może nie tak mocno jak bym chciał. W finale spróbuję pobić rekord, i to może niejeden raz. Jedno złoto w tej hali już mam (Liga Mistrzów 2017 – red.), chcę zdobyć kolejne – zapowiedział nasz gwiazdor. I nie będzie mu przeszkadzać nawet nie najlepsze oświetlenie w arenie PalaLottomatica, które nieco razi serwujących przy podrzucie piłki. – No i co z tego? Trzeba próbować! – kwituje pewny swego Wilfredo Leon.

Mecz Polska - Włochy w finale ME siatkarzy zostanie rozegrany w sobotę 16 września 2023 w Rzymie. Początek finału ME siatkarzy Polska - Włochy o godzinie 21. Transmisja TV z ME siatkarzy na TVP 1 i Polsacie Sport.

Dnia nie moglibyśmy zacząć inaczej ❗️ dzisiaj wieczorem reprezentacja Polski mężczyzn zagra o złoty medal Mistrzostw Europy 💪 Finał #EuroVolleyM 🔥🔥🔥 Włochy-Polska ➡️zaczynamy o 2️⃣1️⃣:0️⃣0️⃣ pic.twitter.com/rPi9Pi3RJY— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) September 16, 2023