Polska - Włochy O której godzinie mecz siatkarzy dzisiaj 20.08.2023 niedziela Memoriał Wagnera

O której siatkówka dzisiaj 20 sierpnia 2023

Mecz Polska - Włochy siatkarzy dzisiaj to ostatnia odsłona rywalizacji naszego zespołu w Memoriale Wagnera. To przede wszystkim ważny etap przygotowań do mistrzostw Europy. Polscy siatkarze po porażce 0:3 ze Słowenią pokonali 3:1 Francję. Trener reprezentacji Polski Nikola Grbić jeszcze przed Memoriałem przyznał, że forma jego drużyny nie musi być w tym momencie topowa. Biało-Czerwoni dopiero zakończyli ciężki obóz w Zakopanem. Sprawdź, o której godzinie grają siatkarze dzisiaj z Włochami w Memoriale Wagnera