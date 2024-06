i Autor: Cyfra Sport Bartosz Kurek, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk

Siatkarska Liga Narodów

Polska - Włochy Relacja NA ŻYWO WYNIK meczu siatkarskiej Ligi Narodów

Mimo, że jest faza wstępna Ligi Narodów to spotkanie Polaków z Włochami może być gratką dla niejednego siatkarskiego kibica. Podopieczni Nikoli Grbicia mają pewny awans do turnieju finałowego, który odbędzie się w Łodzi, mimo to i tak aktualnie zajmują czwartą pozycję mając na koncie dwie porażki z Brazylią oraz Słowenią. Początek meczu Polska - Włochy o godzinie 20:30.