Przerażające informacje obiegły świat sportu. Nie żyje Walewska Oliveira, media przekazały drastyczny powód śmierci

Świat siatkówki przyjął dzisiaj wyjątkowo duży cios. W wieku zaledwie 43 lat zmarła kultowa postać brazylijskiej siatkówki kobiecej. Walewska Moreira de Oliveira. Siatkarka, która wygrywała mistrzostwo olimpijskie w Pekinie, a także trzykrotnie triumfowała w cyklu World Grand Prix (2004, 2006 i 2008 r.). odeszła. Media z Kraju Kawy doszły do porażających informacji w sprawie zgony eks-reprezentantki kraju. To co odkryli dziennikarze jest naprawdę wstrząsające.

Smutne informacje obiegły świat siatkówki. Walewska Moreira de Oliveira nie żyje, miała 43 lata

W ostatnim czasie Walewska Moreira de Oliveira promowała swoją biografię, jeżdząc po całej Brazylii w celu nagrywania podcastów, czy brania udziału w spotkaniach autorskich. Po zobaczeniu się z czytelnikami w Sao Paulo doszło do prawdziwej tragedii. Siatkarka, zdaniem CNN Brasil, wypadła z okna na 15. pietrze jednego z bloków, a przynajmniej taką informację dziennikarze otrzymali od straży pożarnej w Sao Paulo. Jak na razie nie wiadomo, czy przyczyną śmierci byłej gwiazdy reprezentacji Brazylii był tragiczny wypadek, czy samobójstwo.