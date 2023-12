Sebastian Świderski nawet przez chwile się nie zastanawiał! Prezes PZPS najbardziej docenił ten sukces, szczere wyznanie

Nikola Grbić musiał w końcu to przyznać. Ze strachem patrzy na to, co dzieje się z jego siatkarzami. Jest źle

Siatkarscy kibice w Polsce mieli w 2023 roku wiele powodów radości. W maju, podczas finału Ligi Mistrzów w Turynie ekipy ZAKSY oraz Jastrzębskiego Węgla zameldowali się w najważniejszym meczu tych prestiżowych. Górą okazali się podopieczni Tuomasa Sammelvuo, ale warto zaznaczyć, że ta sytuacja miała miejsce pierwszy raz w historii, gdzie obie drużyny w Polsce znalazły się w finale Ligi Mistrzów. Podczas sezonu reprezentacyjnego, ekipa pod wodzą Nikoli Grbicia zdobyła złoty medal w Lidze Narodów, a także stanęli na najwyższym miejscu podium podczas mistrzostw Europy. Ponadto "biało-czerwoni" bez żadnego problemu wywalczyli bilet na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Sebastian Świderski w rozmowie ze "Sport.pl" wypowiedział się na temat sukcesów w 2023 roku. - Wybieram dwie polskie drużyny w finale Ligi Mistrzów. Tego nigdy wcześniej nie było i nie wiemy, czy to się kiedykolwiek powtórzy. Złoty medal mistrzostw Europy nasza męska kadra już kiedyś zdobyła. Damska kadra na igrzyska już też potrafiła kiedyś awansować i choć teraz niewielu na nią stawiało, to powiedziałbym, że awansując, dziewczyny może stały się autorkami najbardziej zaskakującego sukcesu roku, ale jednak nie najważniejszego wydarzenia. Za największy sukces uważam jednak to, że Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel zdominowały Ligę Mistrzów. Polski mecz o triumf w najważniejszych klubowych rozgrywkach to było coś naprawdę spektakularnego - przyznał Świderski.