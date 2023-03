Sebastian Świderski odpalił prawdziwą bombę! Finał Ligi Mistrzów może odbyć się w Polsce, sensacyjna wiadomość

Po środowych półfinałach historyczny polski finał jest naprawdę blisko. Jastrzębski Węgiel pokonał na wyjeździe Halkbank Ankara 3:1 i zagra przed własną publicznością o największy sukces w historii klubu. Równie dobrze zaprezentowała się ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która we własnej hali pokonała włoską Perugię 3:1. Naszpikowany gwiazdami zespół z Serie A będzie starał się odwrócić losy dwumeczu w rewanżu u siebie, o co mają zadbać m.in. Wilfredo Leon i Kamil Semeniuk, ale kibice w Polsce mocno ściskają kciuki za ZAKSĘ, która walczy o trzeci triumf w LM z rzędu. Euforia z występami drużyn z PlusLigi w LM jest ogromna, a punktem kulminacyjnym może być finał w katowickim Spodku! Sensacyjny scenariusz naprawdę jest możliwy, o czym poinformował Sebastian Świderski w rozmowie ze Sport.pl.

Sebastian Świderski odpalił prawdziwą bombę! Finał LM w Polsce?!

- Tak, jest taki temat na rzeczy. Wyszło to od ligi, padła taka propozycja na spotkaniu z jej prezesem. Ale niech się najpierw wszystko wyjaśni, poznajmy finalistów Ligi Mistrzów i Ligi Mistrzyń i jeśli pojawi się realna szansa, to będziemy działać - przyznał prezes PZPS. Obecne plany zakładają rozegranie finałów LM w Turynie. Finałów, bowiem decydujące mecze kobiet i mężczyzn są połączone w jedną imprezę. I właśnie to może być decydujące, ponieważ na placu boju w Lidze Mistrzyń pozostała jedna włoska drużyna, która walczy z trzema zespołami z Turcji.

- Proszę pamiętać, że finał jest łączony, organizator bierze dwa mecze - finał Ligi Mistrzów i finał Ligi Mistrzyń. W półfinałach Ligi Mistrzyń obok trzech klubów z Turcji jest włoska Novara z trenerem naszej reprezentacji Stefano Lavarinim. Poczekajmy, dajmy tym dziewczynom powalczyć o wielki finał, bo jak awansują, to raczej Włosi nie będą nam chcieli oddać wydarzenia - zauważył Świderski. Tonował też nastroje przed rewanżami mężczyzn, gdyż "ostatni krok to wcale nie tak mało". Najpierw ZAKSA i JW muszą zapewnić sobie awans do finału, a następnie PZPS zrobi wszystko, by zorganizować ten mecz w Spodku.

