Sebastian Świderski poważnie zaniepokojony. Siatkarze wystawieni na ekstremalny wysiłek. To już przesada

Kibice siatkówki na pewno nie mają na co narzekać, bo podczas wakacji w ich ukochanym sporcie będzie działo się naprawdę dużo. Emocje związane będą przede wszystkim z występami biało-czerwonych, którzy do rozegrania mają trzy kluczowe turnieje. Wszystko zacznie się w środę od meczu z Francją i Ligi Narodów. Ta będzie przetarciem przed mistrzostwami Europy i kwalifikacjami olimpijskimi.

Siatkarze wystawieni na wielką próbę. To niesamowity wysiłek, Sebastian Świderski mówi wprost

Najlepsi siatkarze w Polsce nie mieli zbyt wiele czasu na odpoczynek. 20 maja rozegrano finał Ligi Mistrzów z udziałem Zaksy Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskiego Węgla, a kilka dni później rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji. Sezon kadrowy potrwa aż do 8 października. To powoduje, że prezes PZPS Sebastian Świderski nie ukrywa swojego zaniepokojenia. - Ten sezon był bardzo trudny, ale boję się, że następny będzie jeszcze dużo trudniejszy - powiedział w rozmowie z portalem Interia.pl.

- Mówimy o tym, co było dobre, co powinno być lepsze, w którym kierunku iść. Ale czy to trafia? Skoro o tym rozmawiamy, raczej nie. Ale jeśli nie będziemy o tym mówić, ciężko będzie gdziekolwiek dotrzeć. Dla nas jest ważne, by kropelka drążyła skałę. Wierzymy w to, że kiedyś nasz głos i sugestie zostaną usłyszane - powiedział prezes PZPS zapytany, czy związki reagują. O zdanie poproszony został również selekcjoner biało-czerwonych, Nikola Grbić.

- Kalendarz jest taki, jaki jest. To coraz większy problem. I niestety musimy się do tego zaadaptować. Po prostu nie mamy możliwości żadnych zmian. Różne podmioty planują mistrzostwa krajów, europejskie puchary, rozgrywki FIVB. Wszyscy chcą mieć kawałek tortu, każdy chce grać jak najwięcej, bez myślenia o tym, jak pomóc zawodnikom, jak radzić sobie z kontuzjami - stwierdził trener.