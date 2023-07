Serce rośnie po usłyszeniu, na jaki gest zdecydował się Bartosz Kurek po wygraniu Ligi Narodów. Zszokował kolegę

Złoty dotyk Łukasza Kaczmarka! Poprowadził kadrę siatkarzy do triumfu. "Ale to Kurek wciąż jest najlepszy na świecie"

Polska wróciła na tron Ligi Narodów (wcześniej Ligi Światowej) po jedenastu latach. Dużą rolę odegrał w tym Łukasz Kaczmarek, który fantastycznie zastąpił w ataku kontuzjowanego Bartosza Kurka. Ten był z drużyną i wspierał ją z kwadratu dla rezerwowych, ale nie był gotowy do gry. W związku z tym rolę kapitana przejął Aleksander Śliwka i wywiązał się z niej znakomicie. 28-letni przyjmujący jest jednym z bohaterów polskiego triumfu, a jego udział tuż po zwycięstwie z USA docenił m.in. sam Kurek. Jako kapitan drużyny mógł wejść na podium sam i odebrać tam puchar za wygranie Ligi Narodów. Kurek zdecydował się jednak na wspaniały gest i zaciągnął ze sobą Śliwkę, o czym siatkarz ZAKSY Kędzierzyn-Koźle opowiedział dziennikarzom po ceremonii.

Wspaniały gest Bartosza Kurka po wygraniu Ligi Narodów

- Nie chciałem iść z Bartkiem. On jest kapitanem i tak, jak mówiłem wczoraj, najważniejszą osobą w naszej grupie, ale zaciągnął mnie na to podium i bardzo mu za to dziękuje. Że mogłem z nim jako pierwszy ten puchar podnieść. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Bardzo doceniam, jakim jest człowiekiem i doceniamy go jako drużyna - ujawnił Śliwka cytowany przez Sport.pl. Niezwykle cenne było to, jak podpowiadał kolegom na boisku, przekazywał wskazówki od trenera i podbudowywał ich w trudnych momentach. Przy okazji sam też zagrał bardzo dobrze - zdobył 14 punktów przy 52% skuteczności w ataku i 50% w przyjęciu.

- Wiele znaczy dla nas triumf przed własną publicznością. Chyba spełniliśmy ich oczekiwania i daliśmy powód do radości. Kiedy obracaliśmy się na podium z medalami, to nie widzieliśmy wokół siebie jednego wolnego miejsca w hali. To coś niesamowitego. Nigdy nie widziałem tak pełnej hali, tak szczęśliwych ludzi. Te obrazki zostaną nam w pamięci na bardzo długo - dodał kapitan Polski pod nieobecność Kurka.