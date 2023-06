Siatkarki po ograniu Włoszek od razu awansowały w rankingu światowym, zaraz przeskoczą Rosję

Przed meczem Polki zajmowały 10. pozycję w rankingu FIVB. Jest on uaktualniany po każdym meczu, a zatem funkcjonuje w pewnym sensie „na żywo”, stale bowiem zmienia się sytuacja. Nasza drużyna pokonała znacznie wyżej notowane liderki rankingu, a to z miejsca daje dużo większą – zwykle dwucyfrową – zdobycz punktową niż wygrana nad ekipą niżej sklasyfikowaną. To wszystko wynika za skomplikowanego algorytmu, który bierze m.in. pod uwagę miejsca w rankingu. Jeśli zatem faworyt przegrywa, to pokonująca go drużyna zyskuje dużo więcej niż przy potyczce podobnie sytuowanych teamów.

Przeskok w górę rankingu

Tak stało się w przypadku podopiecznych Stefano Lavariniego. Polskie siatkarki po zwycięstwie nad mistrzyniami Europy przeskoczyły z 10. na 9. pozycję w światowym zestawieniu, bo za wygraną nad Italią zarobiły 14,19 pkt. Teraz mają na koncie 268,97 pkt i wyprzedziły Dominikanę. Przed naszymi reprezentantkami są na ósmej pozycji Rosjanki (277,59), ale one nie biorą udziału w międzynarodowych zmaganiach i ich ranking jest zamrożony.

Niebawem więc polskie zawodniczki mogą pokonać i te przeszkodę i wskoczyć na ósmą lokatę. Różnica między 8. a 7. pozycją (Turcja, 313,97 pkt) jest już nieco większa. Wszystko zależy od kolejnych wyników Biało-Czerwonych w LN. W następnym starciu turnieju w Antalyi mierzą się z Tajlandią. Po imprezie w Turcji czekają je zawody w Hongkongu i Korei.

Tak mogą awansować na igrzyska 2024

Przypomnijmy, że są dwie drogi zdobycia przepustek do Paryża w 2024 roku: znalezienie się w czołowej dwójce wrześniowego turnieju kwalifikacyjnego (odbędzie się w Łodzi z udziałem ośmiu ekip) lub wysokie miejsce w rankingu FIVB, które może zapewnić promocję za rok. Jeśli Polki utrzymają się w pierwszej dziesiątce, a nie zakwalifikują się wcześniej, będą miały duże szanse na występ olimpijski.