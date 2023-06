Siatkarze wezmą przykład z piłkarzy? Pojedynek z Niemcami na horyzoncie!

Kursy TOTALbet: Niemcy - Polska

Dla reprezentacji Polski tegoroczna Liga Narodów stanowi istotny etap przygotowań do mistrzostw Europy, które odbędą się już na przełomie sierpnia i września. Selekcjoner Nikola Grbić postanowił potraktować te rozgrywki jako swoisty „przegląd wojsk”, dając szansę zaprezentowania swoich umiejętności zawodnikom, którzy do tej pory nie stanowili o sile drużyny. Nie może zatem dziwić, że biało-czerwoni prezentują się jak do tej pory nieco chimerycznie. Pierwszy mini-turniej rozgrywany w Japonii rozpoczęli od świetnych zawodów przeciwko Francji, zakończonych zwycięstwem 3:1. Także kolejnego dnia nasi rodacy pokazali charakter, odwracając losy spotkania z Iranem, które – pomimo stanu 0:2 – rozstrzygnęli na swoją korzyść w tie-breaku. Po starciu z Bułgarią – także wygranym w pięciu setach – mogła zapalić się już jednak czerwona lampka. Jeśli jednak wówczas do tego nie doszło, po przegranym gładko meczu z Serbią (0:3), lampka ta świeciła już ze zdwojoną siłą. Szczególnie dużym rozczarowaniem okazała się ostatnia partia, w której zniechęceni i chyba pozbawieni już złudzeń biało-czerwoni ugrali zaledwie 14 pkt. Trzeba natomiast przyznać, że nasi siatkarze niespecjalnie mieli czas na rozpamiętywanie tych zawodów. Przed kolejnym turniejem – tym razem rozgrywanym w Holandii – zagrali sparing z Argentyną (4:0). Ich pierwszym rywalem w Kraju Tulipanów będzie natomiast reprezentacja Niemiec. Czy wzmocniona m.in. Wilfredo Leonem polska kadra weźmie przykład z piłkarzy i także pokona naszych zachodnich sąsiadów? Zdaniem TOTALbet jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf płaci bowiem 1.08 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej Niemców wynosi z kolei 6.60 zł.

Nasz najbliższy przeciwnik rozgrywki Ligi Narodów także traktuje jednak jako jeden z etapów przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami europejskiego czempionatu. W przeciwieństwie do naszej reprezentacji nasi zachodni sąsiedzi mają jednak zdecydowanie mniejsze pole manewru, co naturalnie odbija się na osiąganych przez nich rezultatach. Dość powiedzieć, że Niemcy podczas pierwszego, japońskiego mini-turnieju ugrali zaledwie trzy „oczka”, uzyskane za zwycięstwo 3:1 nad reprezentacją Kanady. Oprócz tego bez większej walki przegrywali starcia z Brazylią (1:3), Holandią (0:3) oraz Włochami (1:3). Także początek ich przygody z zawodami w Kraju Tulipanów trudno uznać za udany. Drużyna prowadzona od kilkunastu miesięcy przez Michała Winiarskiego uległa bowiem reprezentacji Iranu 0:3. O ile pierwsze dwie partie były jeszcze mocno wyrównane – nasi sąsiedzi przegrywali odpowiednio do 23 i 24 – o tyle trzecia odsłona mocno obnażyła braki tego zespołu, a wynik 25:16 jest tego najlepszym potwierdzeniem. Niemcy z pewnością będą chcieli zrehabilitować się za ostatnie występy, ale zarówno zdaniem siatkarskich ekspertów, jak i bukmacherów z TOTALbet, w starciu z biało-czerwonymi będzie im o to piekielnie ciężko. Skalę trudności doskonale oddają zresztą kursy przygotowane przez legalnego polskiego bukmachera. Triumf naszej reprezentacji „wyceniono” bowiem na 1.08, w przypadku triumfu Niemców jest to natomiast aż 6.60.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Niemcy – 6.60 Polska – 1.08

Handicap – sety:

Niemcy (-1.5) – 7.25 Polska (+1.5) – 1.04

Niemcy (+1.5) – 3.65 Polska (-1.5) – 1.21

Niemcy (+2.5) – 1.84 Polska (-2.5) – 1.80

Niemcy wygrają seta:

tak – 1.90 nie – 1.78

Polska wygra seta:

tak – 1.01 nie – 11.00

Liczba setów w meczu:

3 – 1.71

4 – 2.91

5 – 5.20

