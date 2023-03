Skra wreszcie wygrała. Czekała na to 10 tygodni, ale sytuacja klubu wcale nie jest lepsza

Siatkarz kadry rzucił się do bicia! Wpadł w szał, co mu odbiło? [WIDEO]

Gdyby dołująca Skra uległa i w Radomiu, to byłby już pełny upadek zasłużonej firmy. Nikt nie dopuszczał takiej myśli, chociaż pierwszego seta wygrali gospodarze. Emocje były jeszcze w trzeciej partii, którą też mogli rozstrzygnąć na swoją korzyść radomianie. Wtedy goście straciliby kolejny punkt. Chociaż matematycznie bełchatowski zespół ciągle ma szansę awansu do ósemki i gry w play-off, będzie o to bardzo trudno. W praktyce to bardzo mało prawdopodobne. Do ósmej lokaty Skrze, która nie drgnęła w tabeli i nadal jest jedenasta, brakuje 9 pkt. Do końca sezonu można ich jeszcze zdobyć 12, ale rywale też musieliby sporo tracić.

Wygrana była jednak Skrze potrzebna jak tlen, bo jedno to ciułanie punktów i zatarcie fatalnego wrażenia z ostatnich tygodni, drugie to zapalenie jakiegoś światełka w tunelu. Jeszcze parę dni temu głośno mówiło się nawet o możliwości strajku graczy ze względu na zaległości w wypłatach. Wydaje się jednak, że odwołane prezesa Piechockiego było warunkiem, by sponsor odblokował zatory płatnicze. Siatkarze mogli więc uznać, że sytuacja zmienia się na korzyść.

– Kamień spadł z serca nam wszystkim – przyznał po meczu w Radomiu libero Skry Jędrzej Gruszczyński. – Było fajne, że pojawiło się na boisku więcej radości. Cieszyliśmy się grą. W trzecim secie odwróciliśmy losy meczu i to ważne, bo wcześniej w sezonie zdarzało się, że nie potrafiliśmy pójść za tą radością gry. Nie wszystko zależy od nas w walce o play-off, mamy ciekawe mecze do rozegrania do końca rozgrywek. Możemy się pobić o zwycięstwa i o dużo przyjemności z gry.