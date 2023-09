Słowa Bartosza Kurka mogą rozdzierać serce kibiców. To już jego koniec w reprezentacji? Jego wyznanie może zmartwić

To spotkało siatkarzy reprezentacji Polski po powrocie do kraju! Poruszające obrazki na lotnisku

Bartosz Kurek pożegna się z reprezentacją Polski? Legenda polskiej siatkówki w rozmowie z "Interią" udzieliła wypowiedzi, z której może wynikać, że siatkarz czuje upływ czasu w swojej karierze i jest coraz bliżej zakończenia swojej przygody z kadrą. Te słowa mogą zmartwić fanów, którzy uwielbiają gwiazdora.

Bartosz Kurek coraz bliższy końca przygoda z reprezentacją Polski? Dwuznaczne słowa zawodnika

W rozmowie z Interią Kurek powiedział wprost, że bardzo cieszy się ze swojego drugiego mistrzostwa Europy i ma nadzieję, że poprzedni turniej nie był jednym z jego ostatnich występów w kadrze narodowej.

- Myślę, dzisiaj cieszę się tak samo, mimo że w tym turnieju - nie ukrywajmy tego - chłopaki wygrali medal dla mnie. Ja starałem się ich wspierać jak tylko mogłem, ale cóż... Takie jest życie. Mam nadzieję, że to nie był mój ostatni akord w reprezentacji i jeszcze będę miał okazję zagrać w tej koszulce.

Sam Kurek mówi także, że w siatkarskiej drużynie narodowej nie ma miejsca za zasługi i on zdaje sobie z tego sprawę. Te słowa są przynajmniej dwuznaczne.

- . Reprezentacja ma się składać z najmocniejszych zawodników dostępnych w danym momencie i trener na pewno tak będzie do tego podchodził. U nas nie ma czegoś takiego, że za zasługi ktoś jest obecny. I tak powinno to funkcjonować w każdej mocnej drużynie. Ja wiem, co zrobiłem dla tej drużyny, ale też potrafię przyznać w odpowiednim momencie, kiedy to inni zrobili coś dobrego dla mnie.