Słowenia - Ukraina RELACJA NA ŻYWO. Pierwszy ćwierćfinał ME! Grają potencjalni rywale Polaków w półfinale [WYNIK LIVE]

Śliwka przewidział, że będą kłopoty w ME. Teraz zapowiada: Serbowie będą walczyć do ostatniej kropli krwi

Słowenia - Ukraina 0:0 (0:0, -:-, -:-)

Słowenia: Bracko, Cebulj, Koncilja, Kovacić, Kozamernik, Mozić, Mujanović, Pajenk, Planinsić, Ropret, Stalekar, Stern, Toman, Urnaut

Ukraina: Boiko, Kanaiev, Kisiliuk, Kovalov, Kucher, Mazenko, Ostapenko, Plotnytskyi, Poluian, Semeniuk, Shchurov, Synytsia, Tupchii, Yevstratov

Na żywo Słowenia - Ukraina Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Słowenia - Ukraina w ćwierćfinale mistrzostw Europy! Dla polskich kibiców ten mecz ma wyjątkowe znaczenie, bo zwycięzca może zostać rywalem Polski w ewentualnym półfinale ME. Początek spotkania Słowenia - Ukraina już o 16:30!

Odśwież relację

W niedzielę polscy siatkarze dopiero późnym wieczorem zapewnili sobie awans do ćwierćfinału mistrzostw Europy, pokonując Belgię 3:1. Swój mecz o półfinał z Serbią rozegrają we wtorek, ale emocje na ME nie zwalniają tempa i już w poniedziałek poznamy pierwszych półfinalistów. Los sprawił, że już pierwszy rozegrany ćwierćfinał będzie interesujący z polskiej perspektywy. Oczywiście, najważniejszy dla podopiecznych Nikoli Grbicia jest na razie wtorkowy ćwierćfinał z Serbią, ale już w poniedziałek będzie wiadomo, która drużyna będzie czekała na Polaków lub Serbów w półfinale. W meczu Słowenii z Ukrainą faworytem bez wątpienia są Słoweńcy, jednak w 1/8 finału dość nieoczekiwanie męczyli się oni z Turkami, których ograli dopiero po zaciętym tie-breaku. Zdecydowanie lepiej wypadli Ukraińcy, którzy w świetnym stylu ograli Portugalię 3:0. Przy okazji będzie to dla nich szansa na rewanż za porażkę z fazy grupowej ME, gdy Słowenia wygrała w meczu otwarcia 3:1. Czy w ćwierćfinale uda się jej powtórzyć ten wynik? Początek meczu Słowenia - Ukraina o 16:30!