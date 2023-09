Słowenia - Ukraina TV gdzie oglądać. Słowenia - Ukraina siatkówka NA KTÓRYM KANALE transmisja? Słowenia - Ukraina stream online live w internecie. Słowenia - Ukraina transmisja tv dzisiaj

Śliwka przewidział, że będą kłopoty w ME. Teraz zapowiada: Serbowie będą walczyć do ostatniej kropli krwi

Słowenia - Ukraina TV gdzie oglądać siatkówka Słowenia - Ukraina na którym kanale?

Po rozszerzeniu mistrzostw Europy pierwsza faza tego turnieju stała się etapem "rozgrzewkowym" dla najmocniejszych ekip na Starym Kontynencie. Mecze nie były zbytnio interesujące i zazwyczaj kończyły się wysokimi zwycięstwami faworytów, choć niespodzianek nie brakowało. Taka mogła mieć miejsce również w 1/8 finału mistrzostw Europy, a w bardzo trudnej sytuacji była Słowenia. Zespół z południa Starego Kontynentu mierzył się z Turcją i przegrywał już 0:2. Wydawało się, że Turcy sprawią sensację, ale Słowenia zdołała wygrzebać się z ogromnych tarapatów i wygrała 3:2. Dzięki temu awansowała do ćwierćfinału i wciąż ma szansę powalczyć o medal.

Türkiye 🇹🇷 is one set away from making their first ever appearance in the quarter-final round of #EuroVolleyM😮🤯Watch this breathtaking rally and be prepared to see more.📺 Experience every moment live on 👉🏻 https://t.co/35InljpTyP#CEV #volleyball #EuropeanVolleyball pic.twitter.com/JzhrtTe2fp— European Volleyball (@CEVolleyball) September 9, 2023

Słowenia - Ukraina transmisja na żywo w tv. Słowenia - Ukraina w internecie live online

Zdecydowanie łatwiej w 1/8 finału poradziła sobie Ukraina. Nasi wschodni sąsiedzi rywalizowali z Portugalią i wygrali w trzech setach. Nie jest jednak tajemnicą, że mimo perturbacji w poprzednim spotkaniu to Słowenia będzie teraz faworytem do awansu do półfinału. A mecz jest o tyle ciekawy dla polskich kibiców, że wyłoni się z niego potencjalny rywal biało-czerwonych, którzy we wtorek zmierzą się z Serbią.

Mecz Słowenia - Ukraina odbędzie się w poniedziałek 11 września. Transmisja dostępna będzie na kanale Polsat Sport. W Internecie spotkanie będzie można obejrzeć na płatnej platformie Polsat Box Go. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 16:30. Relacja z meczu Słowenia - Ukraina na żywo na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!