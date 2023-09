Stefano Lavarini wyłożył karty na stół. Wielki powrót do reprezentacji polskich siatkarek, przed nimi arcytrudne wyzwanie

Wydało się. Tak naprawdę zachowuje się Wilfredo Leon. Żona siatkarza ujawniła ten szczegół, tak to wygląda na co dzień

Polskie siatkarki rozegrały już w tym roku Ligę Narodów i mistrzostwa Europy, ale przed nimi tak naprawdę kluczowa impreza. Historyczny brązowy medal LN zachwycił kibiców, ćwierćfinał ME wzbudził pewien niedosyt, ale wszystko to pójdzie w niepamięć, jeżeli Polkom uda się awansować na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Do tej pory Biało-Czerwone brały udział w IO jedynie trzy razy w historii. W latach 1964 i 1968 zdobyły nawet brązowe medale, ale później pojawiły się na najważniejszej imprezie czterolecia dopiero w 2008 r. w Pekinie. Teraz kibice marzą o tym, by w przyszłym roku kibicować zarówno siatkarzom, jak i siatkarkom, a pierwsze o swój los zagrają właśnie podopieczne Stefano Lavariniego.

Stefano Lavarini ogłosił skład, który powalczy o IO. Wielki powrót

Polki mogą liczyć na duży atut, jakim jest gra przed własną publicznością. Od 16 do 24 września w łódzkiej Atlas Arenie powalczą w turnieju kwalifikacyjnym do IO, w którym zmierzą się kolejno ze: Słowenkami, Koreankami, Kolumbijkami, Tajkami, Niemkami, Amerykankami oraz Włoszkami. Awans wywalczą tylko dwa najlepsze zespoły, a kilka dni przed pierwszym meczem selekcjoner ogłosił 14 nazwisk, które powalczą o wymarzone igrzyska.

Względem składu na niedawne mistrzostwa Europy doszło do tylko jednej zmiany. Miejsce Weroniki Szlagowskiej zajęła powracająca po kontuzji Martyna Czyrniańska. 19-latka uchodzi za największy talent polskiej siatkówki i już od przyszłego sezonu będzie grała w tureckim Eczacibasi Stambuł. ME opuściła z powodu urazu mięśni brzucha, ale teraz jest do dyspozycji Lavariniego, który postanowił z niej skorzystać.

Skład reprezentacji Polski na turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Paryżu:

Rozgrywające: Katarzyna Wenerska, Joanna Wołosz

Katarzyna Wenerska, Joanna Wołosz Środkowe: Magdalena Jurczyk, Agnieszka Korneluk, Joanna Pacak, Kamila Witkowska

Magdalena Jurczyk, Agnieszka Korneluk, Joanna Pacak, Kamila Witkowska Przyjmujące: Martyna Czyrniańska, Monika Fedusio, Martyna Łukasik, Olivia Różański

Martyna Czyrniańska, Monika Fedusio, Martyna Łukasik, Olivia Różański Atakujące: Monika Gałkowska, Magdalena Stysiak

Monika Gałkowska, Magdalena Stysiak Libero: Maria Stenzel, Aleksandra Szczygłowska