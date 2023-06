Świetny występ reprezentantek Polski w Lidze Narodów! "BIało-Czerwone" pewnie zwyciężyły z Włoszkami

Wiadomość o prywatnym życiu Katarzyny Skowrońskiej wyciekła do sieci. Oto jak jest naprawdę

30 maja rozpoczęła się siatkarska Liga Narodów. W pierwszej rundzie reprezentacja Polski walczy o awans do ćwierćfinału tych rozgrywek. Podopieczne Stefano Lavariniego w pierwszym starciu podejmowała drużynę Kanady i wygrały po bardzo wyczerpującej pięciosetowej batalii. Nie pomogła świetna skuteczność Alexy Gray, która zdobyła w całym spotkaniu aż 37 punktów. W czwartek drużyna z Magdaleną Stysiak na czele podejmowała reprezentację Włoch, która w 2022 roku okazała się najlepsza, wówczas Polki zakończyły rozgrywki na 13. miejscu.

Od początku spotkania Polki mogły odczuć siłę włoskiej reprezentacji. Pierwsza partia była bardzo wyrównana, co potwierdzają wyniki takie jak 15:15 lub 17:17, jednak to drużyna pod wodzą Davide Mazzantiego odskoczyła na kilkupunktową przewagę i ostatecznie zwyciężyła tego seta. W kolejnych partiach mecz był pod dyktando Polek, można powiedzieć że zdemolowały rywalki w drugim secie prowadziły nawet 18:11, a partia zakończyła się 25:20 dla "Biało-Czerwonych". Podopieczne świetnie poradziły sobie także w trzeciej oraz czwartej odsłonie, co potwierdzają wyniki, czyli 25:14 oraz 25:18.

Kolejny mecz reprezentacji Polski odbędzie się już 2 czerwca, a rywalkami "Biało-Czerwonych" będzie drużyna Tajlandii. Warto przypomnieć, że jest to drugie zwycięstwo z rzędu w wykonaniu "Biało-Czerwonych" i tym samym zajmują w tym momencie na drugim miejscu z dorobkiem 5 punktów.