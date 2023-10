Sylwia Dekiert znowu rozpaliła internet. Zdjęcie w czerwonej sukience pobudziło zmysły fanów

Polacy rozbili Meksyk! Świetna gra "Biało-Czerwonych", zero litości dla rywali!

Sylwia Dekiert w ekspresowym tempie zdobyła popularność wśród sportowych kibiców. W dużej mierze to zasługa rozległej wiedzy dziennikarki o różnych dyscyplinach. Popularną prezenterkę TVP widzieliśmy już m.in. przy okazji wydarzeń związanych z piłką nożną, boksem czy siatkówką. Jej przygotowanie do kolejnych programów czy innego rodzaju wejść antenowych zawsze jest profesjonalne i wzbudza raczej wyłącznie ciepłe uczucia wśród odbiorców. Podobnie jak kolejne wpisy na Instagramie. Tym razem portal społecznościowy zapłonął, gdy Sylwia Dekiert zaprezentowała się w bardzo eleganckiej, a jednocześnie atrakcyjnej sukience koloru czerwonego.

Nowe zdjęcie Sylwii Dekiert wywołało lawinę komentarzy

Reakcja kibiców była wręcz błyskawiczna. Wystarczyło kilka chwil po opublikowaniu wspomnianego zdjęcia, by obok pojawiła się cała masa komentarzy pisanych przez będących pod wrażeniem internautów. Sama fotka wykonana została w towarzystwie siatkarskich ekspertów, w tym m.in. byłego reprezentanta naszego kraju Krzysztofa Ignaczaka. Dziennikarka TVP wykorzystała okazję i zainteresowanie, by zaprosić fanów do oglądania programu, związanego z tą dyscypliną.

Komplementy pod adresem Sylwii Dekiert

W komentarzach sama zainteresowana mogła przeczytać całą masę pochlebnych opinii na swój temat. "Sylwia, wyglądasz zjawiskowo" - zauważył jeden z fanów. "Pięknie wyglądasz" - dodał kolejny użytkownik Instagrama. "Ładnie wyglądacie wszyscy razem" - wtrącił następny. Komentarze tego typu przerywane były tymi, na które składały się emotikony serduszek i kwiatów.