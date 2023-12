Sylwia Gaczorek pokazała się z głębokim dekoltem. Musieliśmy się ochłodzić, zdjęcie ukochanej Fornala zrobiło furorę

Na widok ukochanej Tomasza Fornala aż zakręciliśmy kaloryfer. Nie do wiary, jak wygląda ciało 34-latki. Rozgrzała nas do czerwoności

Sylwia Gaczorek od lat jest aktywna w internecie i zbudowała tam zżytą społeczność. Od zawsze jej największą pasją było fryzjerstwo, a działalność w sieci pozwoliła jej założyć własny biznes, który okazał się strzałem w dziesiątkę. 34-latka jest obecnie jedną z najbardziej znanych polskich fryzjerek, a jej działalność śledzą setki tysięcy Polaków. Tylko na Instagramie profil Gaczorek obserwuje niemal 600 tys. użytkowników! Tymczasem jest ona aktywna także na YouTube i innych social mediach, dzięki czemu jest czołową polską influencerką. Grono jej fanów jeszcze się powiększyło, gdy potwierdził się jej związek z Tomaszem Fornalem. Ukochana siatkarza skradła serca kibiców, którzy ostatnio mogli zobaczyć ją z głębokim dekoltem.

Partnerka Tomasza Fornala z głębokim dekoltem. Aż musieliśmy się ochłodzić!

Gaczorek regularnie dzieli się swoim życiem w mediach społecznościowych, a gorący przedświąteczny okres zmusił ją do ważnej refleksji. Zabiegana 34-latka postanowiła na chwilę się zatrzymać i skupić się na przyjemnych chwilach. Te czerpała m.in. przy kieliszku wina, ubrana w odsłaniającą brzuch skąpą białą bluzkę z głębokim dekoltem. Jej zjawiskowy strój nie umknął uwadze fanów, którzy nie tylko zareagowali na jej słowa, lecz także ruszyli z komplementami.

"Tak odliczam dni do świąt. Nie mogę się doczekać wolnego. Tak naprawdę nie wychodzę z pracy i nie mogę złapać zakrętu, to ten etap, że po całym dniu patrzę w lustro i się zastanawiam czy ja tak wyglądałam cały dzień? Jeszcze chwilkę, jeszcze trochę…. A jak u Was? Macie już wolne?" - wyrzuciła z siebie Gaczorek. Otrzymała wiele odpowiedzi na zadane pytania, ale nie tylko. "Pięknie wyglądasz", "Omg Sylwia!!!!", "Piękna" - to kilka z wielu komentarzy, jakie można znaleźć pod najnowszym zdjęciem ukochanej Fornala.