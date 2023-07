Szok! Zbigniew Bartman idzie w ślady Sławomira Peszki! Siatkarz ogłosił zakończenie kariery i wybrał... CLOUT MMA!

Co za widoki!

W czasie trwania swojej seniorskiej kariery, Zbigniew Bartman miał okazję grać dla wielu znaczących klubów nie tylko w Polsce, ale również m.in. Rosji, Włoszech oraz Turcji. W tym czasie zdobywał również kolejne trofea, w tym także z reprezentacją Polski, sięgając m.in. Mistrzostwo Europy, Ligę Światową i Puchar Świata. W ostatnim czasie Bartman pełnił również rolę eksperta w studiu „TVP Sport” podczas meczów siatkarzy i to właśnie tam poinformował, że podjął decyzję o zakończeniu swojej sportowej kariery, która trwała od 2004 roku.

Zbigniew Bartman zaskoczył kibiców! Przechodzi z siatkówki do MMA!

Były już siatkarz oraz reprezentant Polski nie trzymał również swoich fanów oraz kibiców siatkówki w niepewności i dzieląc się informacją o zakończeniu swojej kariery podczas meczu Polska – Słowenia szybko ujawnił, czym będzie zajmował się w najbliższym czasie. Okazuje się, że charyzmatyczny były już siatkarz postanowił pójść w ślady Sławomira Peszki i dołączyć do świata MMA.

- Po 20 latach zawodowego grania w siatkówkę podjąłem decyzję, że jest to czas, aby spróbować innych wyzwań. Dziękuje wszystkim chłopakom, z którymi mogłem się ścierać na siatkarskich parkietach - powiedział w studiu TVP Sport. - Co dalej? Zmieniam dyscyplinę i dołączam do federacji CLOUT MMA - dodał siatkarz.

- Dobra, żarty się skończyły. Koniec odbijania piłki i skakania po boisku. Przyszedł czas założyć rękawice, wejść do klatki i zatańczyć wojowniczy taniec. Dołączam do CLOUT MMA i zostaję CLOUT Fighterem. Pierwsze starcie zbliża się wielkimi krokami. Będziecie ze mną? A może przeciwko mnie?! Tak czy inaczej, widzimy się – mówi Zbigniew Bartman w oficjalnym komunikacie prasowym federacji.