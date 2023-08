Tak Bartosz Kurek nazwał kolegę z kadry. Porównanie, którego nikt by nie wymyślił. Nie zastanawiał się nawet chwili

Wilfredo Leon przestrzega przed startem ME. „Nie myślcie, że będzie łatwo”

Polska - Czechy O której godzinie mecz siatkarzy dzisiaj 31.08.2023 czwartek ME Polska - Czechy O której grają siatkarze dzisiaj

To zawaliło nam mistrzostwa Europy? Była gwiazda kadry wskazuje najsłabszy element. Czy mamy problem z Wołosz?

Mistrzostwa Europy to najważniejsza impreza w tym roku dla polskich siatkarzy. Celem maksimum biało-czerwonych jest zwycięstwo i sięgnięcie po drugi złoty medal w historii, a plan minimum to zajęcie miejsca na podium. Podopieczni Nikoli Grbicia swoją siłę udowodnili w Lidze Narodów, którą wygrali. Było to jednak przetarcie przed turniejem, który rozpoczął się kilka dni temu.

QUIZ: Co wiesz o polskiej siatkówce? Pytanie 1 z 12 1. Który siatkarz reprezentacji Polski zdobywał złoty medal mistrzostw Europy (2009) i jest obecny podczas imprezy w 2023 roku? Paweł Zatorski Karol Kłos Bartosz Kurek Dalej

Kurek o Semeniuku. Tak o nim powiedział

Pierwszym meczem Polaków na mistrzostwach Europy będzie rywalizacja z Czechami. Nie da się ukryć, że biało-czerwoni są zdecydowanymi faworytami i wynik inny niż 3:0 będzie niespodzianką. Początek zawodów będzie dla wicemistrzów świata jedynie rozgrzewką przed trudniejszymi sprawdzianami. Na razie atmosfera w kadrze jest dobra, co potwierdzają słowa Bartosza Kurka. Kapitan kadry wypowiedział się o pracy Kamila Semeniuka.

- To prawdziwa maszyna do treningu oraz gry. Nie poznałem osobiście Cristiano Ronaldo, ale sądzę, że Kamil jest jego odpowiednikiem w siatkówce - ocenił Kurek w rozmowie z portalem Wprost.pl. - Kamil cały czas ciężko pracuje. Nie grzeszy wzrostem, ale fizycznie radzi sobie fantastycznie na boisku, bo potrafi zaatakować nad wiele wyższymi zawodnikami - dodał atakujący kadry.