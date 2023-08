Wilfredo Leon przestrzega przed startem ME. „Nie myślcie, że będzie łatwo”

Skandaliczne warunki dla polskich siatkarek. Szatnia bez prysznica to tylko początek, kompromitacja organizatorów ME

W grupie mamy, poza Holandią, europejski drugi albo i trzeci garnitur i zakończenie przez nas rywalizacji w tej fazie na innej pozycji niż pierwsza byłoby sensacją. Schody mają się zacząć później. Leon jednak przestrzega przez zbyt lekkim podchodzeniem do rundy otwierającej ME. – Najtrudniejsze w takich zawodach jest to, jak się zacznie imprezę – uważa Wilfredo. – Jak zrobisz pierwszy dobry krok do przodu, to potem nie jest może łatwo, ale przychodzi rytm. My zaczniemy z Czechami i podejdziemy do nich tak jak do każdego rywala. Trzeba być twardym od pierwszej piłki. Nie ma łatwych meczów, nie można tak myśleć. Każdy się na nas nastawi w sposób specjalny. Nie podda się, z góry uznając, iż nie ma szans. Przeciwnie, spróbuje nas ugryźć i pokazać twardą walkę, bo to jedyna droga.

Ma grać cała czternastka, a nie ośmiu czy dziewięciu

Leon nie chce mówić, co jest największą siłą reprezentacji Polski, ale dobrze wie, że pozycja przyjmującego jest obsadzona bodaj najmocniej na świecie. – Mamy duży wybór, trener powołał pięciu przyjmujących, bo uznał, że to dobre wyjście, podobnie jak na finale Ligi Narodów. Mam nadzieję, że każdy da z siebie sto procent i że w każdym meczu zobaczymy moc całej naszej drużyny, a nie na przykład tylko ośmiu czy dziewięciu graczy. Chcemy, by czternastu prezentowało równą grę – podkreśla.

Polacy zeszli z największych obciążeń treningowych, które szczególnie dały im w kość podczas Memoriału Wagnera w Krakowie. W ME z dnia na dzień powinni pokazywać coraz większą świeżość.

– Nie najlepiej się czułem, nogi bolały mnie mocno, ale jest już dużo lepiej – nie ukrywa Leon. – Fizjoterapeuci odwalili kawał dobrej roboty. Skaczę bez problemu – zapewnia nasz gwiazdor. – W mistrzostwach Europy największa świeżość ma przyjść od drugiego etapu, czyli fazy pucharowej, a potem na półfinał i finał. Nie spodziewam się, byśmy w pierwszej rundzie mieli najwyższą dyspozycję.

Reprezentacja Polski siatkarzy na ME 2023 [SKŁAD]

Rozgrywający: Grzegorz Łomacz, Marcin Janusz

Przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

Środkowi: Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski

Atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek

Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski

Mistrzostwa Europy siatkarzy 2023 [KIEDY GRAJĄ POLACY]

31.08 o 20.00 Polska – Czechy

1.09 o 20.00 Polska – Holandia

3.09 o 20.00 Polska – Macedonia

5.09 o 20.00 Polska – Dania

6.09 o 17.00 Polska – Czarnogóra

ME siatkarzy 2023 [GRUPY]

Grupa A (Bolonia, Ankona, Perugia): Włochy, Belgia, Niemcy, Estonia, Szwajcaria, Serbia

Grupa B (Warna): Bułgaria, Chorwacja, Hiszpania, Słowenia, Ukraina, Finlandia

Grupa C (Skopje): POLSKA, Czechy, Macedonia, Dania, Czarnogóra, Holandia

Grupa D (Tel Awiw): Grecja, Izrael, Turcja, Francja, Rumunia, Portugalia

Do 1/8 finału awansują po cztery najlepsze zespoły każdej grupy i grają „na krzyż”. Polska grupa C krzyżuje się z grupą A (A1 – C4, A2 – C3, A3 – C2, A4 – C1). Polacy fazę pucharową rozpoczną w Bari. Półfinały i mecze o medale odbędą się w Rzymie. Mistrza Europy poznamy 16 września.