i Autor: FIVB Nikola Grbić i jego siatkarze

Quiz o siatkówce

Jak dobrze znasz polską siatkówkę?! Ten QUIZ mocno przetestuje twoją wiedzę. Maksymalna liczba punktów to wielkie wyzwanie!

Polscy siatkarze już niebawem rozpoczną walkę o medale mistrzostw Europy. Ponownie będą faworytami do czołowych miejsc i biało-czerwoni kibice mogą liczyć na to, że znów przeżyją wielkie emocje. Fanów siatkówki w kraju nad Wisłą jest wielu. Ale czy wszyscy znają jej najnowszą historię? To możecie sprawdzić w naszym specjalnym quizie o polskiej siatkówce!