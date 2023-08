Nikola Grbić wybrał skład na mistrzostwa Europy. Odważna decyzja selekcjonera

Po co to było?

Grbić miał jeden dylemat: czy na ME wziąć piątkę przyjmujących i trójkę środkowych, czy też postawić na czterech graczy na każdej z tych pozycji, czyli tak, jak się robi zwyczajowo. O tym, że wybrał wariant z piątką przyjmujących, przesądziło zapewne to, że chciał mieć większą możliwość manewru. Nie odrzucił kandydatury mającego problemy z powrotem do formy Kamila Semeniuka – co wchodziło w grę, bo „Semen” jest daleki od optimum. Grbić jednak wciąż daje mu kolejne szanse.

Śliwka w ataku?

Mając pięciu zawodników na tej pozycji, Grbić ma też możliwość wykorzystania jednego z nich na pozycji atakującego wobec gorszej dyspozycji Bartosza Kurka. Z tej możliwości skorzystał niedawno na Memoriale Wagnera – w tej roli wystąpił Aleksander Śliwka.

Jedynym znakiem zapytania przy wyborze trzech środkowych była ewentualność urazu któregoś z nich w trakcie zawodów i pozostanie z dwójką na całe długie mistrzostwa. Selekcjoner uznał, że to nie będzie dla niego problem. Podobnie zrobił zresztą przed MŚ 2018 trener Vital Heynen, także zabierając trzech środkowych na mundial.

Reprezentacja Polski siatkarzy na ME 2023 [SKŁAD]

Rozgrywający: Grzegorz Łomacz, Marcin Janusz

Przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

Środkowi: Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski

Atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek

Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski

